Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием руководства Администрации президента, членов правительства, представителей топливных компаний. Обсуждались причины повышения цен на топливо, перспективы и механизмы, с помощью которых можно удерживать цены или снизить их.

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила Главе государства об изменениях на рынке нефтепродуктов на последние восемь месяцев.

«Значительное повышение цен на ГСМ обусловлено несколькими факторами. Это – изменения в налоговом законодательстве РФ, вступившие в силу с февраля 2022 года, изменения в международной обстановке, связанные, в том числе и с началом специальной военной операции на Украине, а также дестабилизация рынка нефтепродуктов в Российской Федерации», – сказала она.



Она напомнила, что когда принималось это решение правительства, рынок нефтепродуктов, а именно биржевые индексы достигали очень серьезных значений.

«Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс, путем сдерживания цен на минимальном уровне», – сказала Озган.



По ее словам, сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов РФ меняется, но автоматически день в день изменение цен в Абхазии происходить не может, потому что топливо покупается оптом в определенном количестве и наличие остатков нереализованной продукции имеет существенное значение в формировании цены.



Она также отметила, что по поручению главы государства ведутся серьезные переговоры с различными полномочными органами РФ.



Представители топливных компаний рассказали участникам совещания о причинах действующей ценовой политики.



Участники совещания также обсудили вопрос подвижного железнодорожного состава.



Президент назвал вопрос обеспечения страны топливом важной государственной задачей.



Он поручил Минэкономики обратиться в Минэнерго России и проработать вопрос доступа ко вторичному сырью. Также глава государства рекомендовал в ближайшее время определиться с трейдерами.



Обращаясь к участникам совещания президент подчеркнул важность скорейшей выработки правовых принципов, таких как конфликт интересов.

«Этот механизм у нас не работает. Надо сделать так, чтобы он работал. Здесь должна быть здоровая конкуренции и никакой монополии быть не должно», – подытожил Бжания.