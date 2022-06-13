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Абхазия Информ

СОВЕЩАНИЕ ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТОПЛИВА

Новости Понедельник, 13 июня 2022 20:53
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СОВЕЩАНИЕ ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТОПЛИВА

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием руководства Администрации президента, членов правительства, представителей топливных компаний.  Обсуждались  причины повышения цен на топливо, перспективы и  механизмы, с помощью которых можно удерживать цены или снизить их.  

Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган доложила Главе государства об изменениях на рынке нефтепродуктов на последние восемь месяцев.

«Значительное повышение цен на ГСМ обусловлено несколькими факторами. Это  –  изменения в налоговом законодательстве  РФ, вступившие в силу с февраля 2022 года, изменения в международной обстановке, связанные, в том числе и с началом специальной военной операции на Украине, а также дестабилизация рынка нефтепродуктов в Российской Федерации», – сказала она.

Она напомнила, что  когда принималось это решение правительства, рынок нефтепродуктов, а именно биржевые индексы достигали очень серьезных значений.

«Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс, путем сдерживания цен на минимальном уровне», – сказала Озган.

По ее словам, сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов РФ меняется, но автоматически день в день изменение цен в Абхазии происходить не может, потому что топливо покупается оптом в определенном количестве и наличие остатков нереализованной продукции имеет существенное значение в формировании цены.

Она также  отметила, что по поручению главы государства ведутся серьезные переговоры  с различными полномочными органами РФ.  

Представители топливных компаний рассказали участникам совещания о причинах действующей ценовой политики.

Участники совещания также обсудили вопрос подвижного железнодорожного состава. 

Президент назвал вопрос обеспечения страны топливом  важной  государственной  задачей. 

Он поручил Минэкономики обратиться в Минэнерго России и проработать вопрос доступа ко вторичному сырью. Также глава государства рекомендовал в ближайшее время    определиться с трейдерами.

Обращаясь к участникам совещания президент подчеркнул важность скорейшей выработки правовых принципов, таких как конфликт интересов.

«Этот механизм у нас не работает. Надо сделать так, чтобы он работал. Здесь должна быть  здоровая конкуренции и никакой монополии быть не должно», – подытожил Бжания.

Об этом сообщает сайт главы государства.

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