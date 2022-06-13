СОВЕЩАНИЕ ПО СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТОПЛИВА
Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Аслан Бжания провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием руководства Администрации президента, членов правительства, представителей топливных компаний. Обсуждались причины повышения цен на топливо, перспективы и механизмы, с помощью которых можно удерживать цены или снизить их.
«Значительное повышение цен на ГСМ обусловлено несколькими факторами. Это – изменения в налоговом законодательстве РФ, вступившие в силу с февраля 2022 года, изменения в международной обстановке, связанные, в том числе и с началом специальной военной операции на Украине, а также дестабилизация рынка нефтепродуктов в Российской Федерации», – сказала она.
Она напомнила, что когда принималось это решение правительства, рынок нефтепродуктов, а именно биржевые индексы достигали очень серьезных значений.
«Был период, когда у нас была информация о том, что цены на топливо могут превысить 100 рублей. В апреле нам удалось избежать такой ситуации. И участники рынка в значительной степени повлияли на процесс, путем сдерживания цен на минимальном уровне», – сказала Озган.
По ее словам, сейчас ситуация на рынке нефтепродуктов РФ меняется, но автоматически день в день изменение цен в Абхазии происходить не может, потому что топливо покупается оптом в определенном количестве и наличие остатков нереализованной продукции имеет существенное значение в формировании цены.
Она также отметила, что по поручению главы государства ведутся серьезные переговоры с различными полномочными органами РФ.
Представители топливных компаний рассказали участникам совещания о причинах действующей ценовой политики.
Участники совещания также обсудили вопрос подвижного железнодорожного состава.
Президент назвал вопрос обеспечения страны топливом важной государственной задачей.
Он поручил Минэкономики обратиться в Минэнерго России и проработать вопрос доступа ко вторичному сырью. Также глава государства рекомендовал в ближайшее время определиться с трейдерами.
Обращаясь к участникам совещания президент подчеркнул важность скорейшей выработки правовых принципов, таких как конфликт интересов.
«Этот механизм у нас не работает. Надо сделать так, чтобы он работал. Здесь должна быть здоровая конкуренции и никакой монополии быть не должно», – подытожил Бжания.