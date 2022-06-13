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Абхазия Информ

ЖИТЕЛЬ СУХУМА АДЛЕЙБА ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ

Новости Понедельник, 13 июня 2022 20:26
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ЖИТЕЛЬ СУХУМА АДЛЕЙБА ОБЪЯВИЛ ГОЛОДОВКУ

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Житель Сухума Джансух Адлейба объявил голодовку из-за повышения цен на топливо в республике.

Свою акцию протеста он проводит в общественном месте, на площади Свободы в Сухуме. Адлейба призывает вернуть цены на топливо до прошлогодних значений.

«Я обратился к премьер-министру Абхазии Александру Анкваб с требованием опустить цены на бензин. Год назад 92-й бензин стоил 42 рубля, сейчас  56-57 рублей. Жду три дня и дальше буду принимать решение»,  – сказал он.

При этом Адлейба понимает, что повышение цен на топливо вызвано мировым экономическим кризисом, однако, как он считает, в Абхазии они слишком высокие.

В начале марта 2020 года, перед президентскими выборами в Абхазии, он вместе с группой граждан начали голодовку, требуя внести поправки в антикоррупционный закон о декларировании публичными служащими и депутатами доходов, расходов, имущества и обязательств имущественного характера.

В 2022 году Адлейба был кандидатом в депутаты парламента республики, но набрал наименьшее число голосов в своем округе.

https://rossaprimavera.ru/news/0766857d

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июня 2022 20:49

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