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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ НОВИНКОЙ СЕЗОНА СТАЛ ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ В МЮССЕРУ

Новости Понедельник, 13 июня 2022 20:11
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В АБХАЗИИ НОВИНКОЙ СЕЗОНА СТАЛ ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ В МЮССЕРУ

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Новинкой летнего сезона-2022 в соседней Абхазии стал экскурсионный маршрут в Мюссеру. Об этом сообщила генеральный директор туристической компании «Царица» Инга Шоуа в рамках пресс-тура, организованного ФПК (дочерней компанией РЖД) при поддержке администрации Сочи.

Мюссера – поселок городского типа примерно в 40 минутах езды от железнодорожного вокзала Гагры. Пожалуй, это самая экологически чистая часть Черноморского побережья. Благоприятный климат оказывает общеоздоровительное и укрепляющее влияние на организм, а морская бухта обеспечивает комфортный отдых.

«В живописной долине Пицундо-Мюссерского заповедника находятся дачи Иосифа Сталина и Михаила Горбачева, – отметила гид Руслана Гергедава. – В отличие от Сталина, который любил бывать на своей мюссерской даче, Горбачев ни разу не был, зато это место облюбовала его супруга Раиса Максимовна».

Песок на пляж привозили аж с болгарского курорта Золотые пески. Облицовка здания – венецианский камень. Как говорят, строение обошлось своим владельцам в 250 миллионов рублей.

Горбачевская дача впечатляет изысками интерьера. Бассейн, морская вода в котором имитирует природную волну, а разноцветные мозаичные хвосты птиц на кованых воротах в углу при свете солнца создают радугу на водной поверхности.

Мозаика и ковка – отдельная тема на бывшей госдаче. С улицы открывается вид на мозаичное панно высотой в три этажа, а кованая люстра, имитирующая листья деревьев из металла, высотой 24 метра вообще проходит через все пять этажей. Это творения Зураба Церетели.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июня 2022 20:24

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