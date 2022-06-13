СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ТАЙНЫХ ЗАКЛАДОК
Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое средство в особо крупном размере изъяли сотрудники УКОН МВД и СГБ Республики Абхазия в результате совместных оперативных мероприятий.
По подозрению в незаконном сбыте наркотических средств путем «тайных закладок» на территории Абхазии в г. Сухум по ул. Университетская задержан гражданин РФ Буриев Собирхон Сайдуллоевич 2000г.
У мужчины при личном досмотре, а так же в местах с ранее сделанными закладками изъято более 50 грамм сильнодействующего наркотического средства «мефедрон».
Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Буриева по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, расследует следственное управление МВД Абхазии.
Буриев заключен под стражу.
В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим. 1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.
Об этом сообщает МВД Абхазии.
Последнее от Super User
- МЕДИКОВ ВОСТОЧНОЙ АБ¬ХАЗИИ НАГРАДИЛИ ЗА БОРЬБУ С COVID-19
- СОРЕВНОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ РЫБНОЙ ЛОВЛИ
- В ТПП ПРОШЛА ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ТУРА «ДЕНОВА НЕДВИЖИМОСТЬ»
- КОЛОННА МЧС АБХАЗИИ НАПРАВИЛАСЬ В ЛУГАНСКУЮ НАРОДНУЮ РЕСПУБЛИКУ
- ВЫПУСК КУРСАНТОВ СУХУМСКОГО ВЫСШЕГО ОБЩЕВОЙСКОВОГО КОМАНДНОГО УЧИЛИЩА