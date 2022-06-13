 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Экономика Абхазии, как бы сегодня кто к ней не относился, сложилась именно как национальная, взаимосвязанная…
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ТАЙНЫХ ЗАКЛАДОК

Новости Понедельник, 13 июня 2022 19:58
Оцените материал
(0 голосов)
СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ТАЙНЫХ ЗАКЛАДОК

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое средство в особо крупном размере изъяли сотрудники УКОН МВД и СГБ Республики Абхазия в результате совместных оперативных мероприятий.

По подозрению в незаконном сбыте наркотических средств путем «тайных закладок» на территории Абхазии в г. Сухум по ул. Университетская задержан гражданин РФ Буриев Собирхон Сайдуллоевич 2000г.

У мужчины при личном досмотре, а так же в местах с ранее сделанными закладками изъято более 50 грамм сильнодействующего наркотического средства «мефедрон».

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Буриева по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, расследует следственное управление МВД Абхазии.

Буриев заключен под стражу.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим. 1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает МВД Абхазии.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июня 2022 19:59

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « МЕДИКОВ ВОСТОЧНОЙ АБ¬ХАЗИИ НАГРАДИЛИ ЗА БОРЬБУ С COVID-19
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.