СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПУТЕМ ТАЙНЫХ ЗАКЛАДОК

По подозрению в незаконном сбыте наркотических средств путем «тайных закладок» на территории Абхазии в г. Сухум по ул. Университетская задержан гражданин РФ Буриев Собирхон Сайдуллоевич 2000г.

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Наркотическое средство в особо крупном размере изъяли сотрудники УКОН МВД и СГБ Республики Абхазия в результате совместных оперативных мероприятий.

У мужчины при личном досмотре, а так же в местах с ранее сделанными закладками изъято более 50 грамм сильнодействующего наркотического средства «мефедрон».

Расследование уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Буриева по п. «в» ч. 3 ст. 224 УК РА, расследует следственное управление МВД Абхазии.

Буриев заключен под стражу.

В соответствии с ч. 7 ст. 19 прим. 1 УПК РА названное или изображенное лицо является виновным после вступления в законную силу приговора или итогового судебного решения.

Об этом сообщает МВД Абхазии.