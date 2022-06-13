МЕДИКОВ ВОСТОЧНОЙ АБ¬ХАЗИИ НАГРАДИЛИ ЗА БОРЬБУ С COVID-19
Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Мероприятие приурочено ко Дню медицинского работника. Этот профессиональный праздник медиков ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. Об этом сообщается на странице Минздрава в социальной сети «facebook».
В Доме культуры г. Очамчыра прошла церемония награждения медиков Очамчырского и Галского районов.
Награды медикам вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба.
Министр отметил, что страна пережила два тяжелых года.
«Пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в наши жизни. Мы, практически не снимая носили маски, были вынуждены соблюдать разного рода ограничения. Было очень тяжело. Вы, медики, делали все возможное и невозможное, чтобы спасать жителей нашей республики. Хочу в очередной раз поблагодарить вас за ваш труд», – сказал он.
Медали «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» удостоены 17 медицинских работников из Галского района и 20 – из Очамчырского.
Четырем врачам Галского района и пяти медработникам из Очамчыры вручили благодарственные письма от президента Абхазии Аслана Бжания.
Грамоты, подписанные министром здравоохранения, получили 46 медиков из Галского района и 40 – из Очамчырского.
«Мы обязаны вам и благодарны за ваш неоценимый труд. Вы рисковали своим здоровьем, чтобы спасать жизни наших граждан. Желаю вам благополучия и мирного неба над головами», – сказал глава Администрации Очамчырского района Беслан Бигвава.
С наступающим праздником работников здравоохранения поздравил и глава Администрации Галского района Константин Пилия. Он пожелал медикам счастья, благополучия и успехов.
Торжественное мероприятие в Ткуарчалах прошло во Дворце Культуры.
«Вы все, начиная от водителей, медсестёр, заканчивая главврачом, перенесли колоссальные нагрузки. К сожалению, не всех удалось спасти. Даже одна потеря – для нас это большая трагедия. Но вы отдавали и все ваши силы, чтобы спасать людей. Спасибо вам большое!» – сказал министр здравоохранения.
«Вы оставили родных и близких, чтобы круглосуточно охранять здоровье жителей республики, которые заболели этой опасной болезнью. Такой шаг дорогого стоит. Позвольте от всей души выразить вам слова благодарности», – отметил глава администрации Ткуарчалского района Исидор Дочия.
В Ткуарчалской ЦРБ медали «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» вручили 40 медикам, грамоты от имени министра здравоохранения получили 45 человек.
Всего с момента открытия ковидных отделении, стационарное лечение в Ткуарчалской ЦРБ прошли 780 человек, в Очамчырской ЦРБ 843 человека.
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