МЕДИКОВ ВОСТОЧНОЙ АБ¬ХАЗИИ НАГРАДИЛИ ЗА БОРЬБУ С COVID-19

В Доме культуры г. Очамчыра прошла церемония награждения медиков Очамчырского и Галского районов.

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. Мероприятие приуроче­но ко Дню медицинско­го работника. Этот профессиональный праздник медиков ежегодно отмечают в третье воскресенье июня. Об этом сообщается на странице Минздрава в социальной сети «facebook».

Награды медикам вручил министр здравоохранения Эдуард Бутба.

Министр отметил, что страна пережила два тяжелых года.

«Пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррективы в наши жизни. Мы, практически не снимая носили маски, были вынуждены соблюдать разного рода ограничения. Было очень тяжело.​ Вы, медики, делали все возможное и невозможное, чтобы спасать жителей нашей республики. Хочу в очередной раз поблагодарить вас за ваш труд», – сказал он.

Медали «За самоотверженную работу в борьбе с COVID-19» удостоены 17 медицинских работников из Галского района и 20 – из Очамчырского.

Четырем врачам Галского района и пяти медработникам из Очамчыры вручили благодарственн­ые письма от президента Абхазии Аслана Бжания.

Грамоты, подписанные министром здравоохран­ения, получили 46 медиков из Галского района и 40 – из Очамчырского.

«Мы обязаны вам и благодарны за ваш неоценимый труд. Вы рисковали своим здоровьем, чтобы спасать жизни наших граждан. Желаю вам благополучия и мирного неба над головами», – сказал глава​ Администрации​ Очамчырского​ района​ Беслан Бигвава.​

С наступающим праздником работников здравоохранения поздравил и глава​ Администрации​ Галского​ района Константин Пилия. Он пожелал медикам счастья, благополучия и успехов.

Торжественное мероприятие в Ткуарчалах прошло во Дворце Культуры.

«Вы все, начиная от водителей, медсестёр, заканчивая главврачом, перенесли колоссальные нагрузки. К сожалению, не всех удалось спасти. Даже одна потеря – для нас это большая трагедия. Но вы отдавали и все ваши силы, чтобы спасать людей. Спасибо вам большое!» – сказал министр здравоохранения.

«Вы оставили ​ родных и близких, чтобы круглосуточно охранять здоровье жителей республики, которые заболели этой опасной болезнью. Такой шаг дорогого стоит. Позвольте от всей души выразить вам слова благодарности», – отметил глава​ администрации​ Ткуарчалского​ района Исидор​ Дочия.

В Ткуарчалской ЦРБ медали «За самоотверженную работу в борьбе с CO­VID-19» ​ вручили 40 медикам, ​ грамоты от имени министра здравоох­ранения получили 45 человек.

Всего с момента открытия ковидных отделении, стационарное лечение в Ткуарчалской ЦРБ прошли 780 человек, в Очамчырской ЦРБ 843 человека.