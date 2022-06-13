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Абхазия Информ

СОРЕВНОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ РЫБНОЙ ЛОВЛИ

Новости Понедельник, 13 июня 2022 19:33
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СОРЕВНОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ РЫБНОЙ ЛОВЛИ

Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло соревнование по спортивной рыбалке среди женщин.

Мероприятие проходило в рамках проекта «Чистое море» общественной организации «Юдорта» (абхазская НПО), с менеджером в лице Руслана Малия.

10 участниц – любительниц рыбной ловли под руководством инструкторов из сообщества профессиональных спортсменов-рыболовов, на протяжении двух часов пробовали свои силы и учились тонкостям этого нелегкого спорта.

Было поймано 130 рыб и, по всем правилам эко-рыбалки, они сразу же были отпущены обратно в море.

Несмотря на соревновательный аспект, мероприятие прошло на дружеских началах и все были объявлены победителями.

Участницы получили в подарок удочки и рыболовные наборы.

Проект реализуется при поддержке CSSP (международная НПО).

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 13 июня 2022 19:38

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