СОРЕВНОВАНИЕ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЬНИЦ РЫБНОЙ ЛОВЛИ
Cухум. 13 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сухуме прошло соревнование по спортивной рыбалке среди женщин.
Мероприятие проходило в рамках проекта «Чистое море» общественной организации «Юдорта» (абхазская НПО), с менеджером в лице Руслана Малия.
10 участниц – любительниц рыбной ловли под руководством инструкторов из сообщества профессиональных спортсменов-рыболовов, на протяжении двух часов пробовали свои силы и учились тонкостям этого нелегкого спорта.
Было поймано 130 рыб и, по всем правилам эко-рыбалки, они сразу же были отпущены обратно в море.
Несмотря на соревновательный аспект, мероприятие прошло на дружеских началах и все были объявлены победителями.
Участницы получили в подарок удочки и рыболовные наборы.
Проект реализуется при поддержке CSSP (международная НПО).
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