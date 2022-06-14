В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ НА ДОРОГАХ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА НАРУШИТЕЛЕЙ ПДД

Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. П ремьер-министр Александр Анкваб провел совещание с участием представителей МВД, Агентства правительственной связи, операторов подвижной сети связи и юристов по вопросу организации эффективной системы видеоконтроля дорожного движения, призванной обеспечить профилактику нарушений правил дорожного движения, их фиксацию и улучшение практики применения административных мер воздействия на нарушителей ПДД.

На встрече была обсуждена возможность взаимодействия уполномоченных государственных структур и частных компаний, занимающих существенное положение на рынке коммуникационных услуг в вопросе обеспечения безопасности дорожного движения и профилактики общей преступности.

Поручение правительству проработать этот проект было дано президентом Республики Абхазия Асланом Бжания.

На сегодняшней встрече в рамках поставленной задачи обсуждались материально-технические, организационные и правовые аспекты, связанные с созданием и эксплуатацией системы объективного контроля.

Премьер-министр предложил участникам совещания в сжатые сроки представить свои предложения для выработки окончательного решения.