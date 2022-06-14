НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН НАРКОКУРЬЕР

Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий на таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков с привлечением специалистов-кинологов задержали 42-летнего жителя Абхазии. Мужчина следовал в Абхазию по «зеленому коридору» пешеходной составляющей поста, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.

В ходе таможенного контроля на вопрос инспектора поста о наличии у него запрещенных, ограниченных к перемещению предметов или товаров, подлежащих декларированию, мужчина ответил отрицательно.

С целью отработки оперативной информации о возможном незаконном перемещении наркотических средств через таможенную границу ЕАЭС было принято решение о проведении личного таможенного досмотра. Понимая безвыходность ситуации, гражданин добровольно достал из кармана куртки сверток, сообщив, что в нем находится наркотик.

Сверток с содержимым был изъят и направлен на исследование в ЭКЦ УТ МВД России по ЮФО. Согласно заключению экспертизы, вещество, которое гражданин пытался пронести через границу, является кокаином массой 0,95 г.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств).

Незаконное перемещение через государственную границу Российской Федерации (таможенную границу ЕАЭС) наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров (в том числе в виде лекарств и биологически активных добавок) может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное статьей 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации («контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров»). Данная статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.