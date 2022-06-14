 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Экономика Абхазии, как бы сегодня кто к ней не относился, сложилась именно как национальная, взаимосвязанная…
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2021 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ

Новости Вторник, 14 июня 2022 21:35
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ

Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. Военным пенсионерам Министерства обороны Республики Абхазия, получающим военную пенсию, необходимо пройти перерегистрацию.

В связи с необходимостью осуществления контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на социальное обеспечение, Министерство обороны Республики Абхазия проводит перерегистрацию военных пенсионеров Министерства обороны Республики Абхазия.

Третий этап перерегистрации будет проходить с 20 по 22 июня 2022 года в Республиканском военном комиссариате по адресу: г. Сухум, проспект Мира 9. Военным пенсионерам Министерства обороны при себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Абхазия.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 14 июня 2022 21:37

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН НАРКОКУРЬЕР ЗА ВЪЕЗД В АБХАЗИЮ ПРИДЁТСЯ ДОПЛАТИТЬ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.