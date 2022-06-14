ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
Новости Вторник, 14 июня 2022 21:35
Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. Военным пенсионерам Министерства обороны Республики Абхазия, получающим военную пенсию, необходимо пройти перерегистрацию.
В связи с необходимостью осуществления контроля за эффективным расходованием бюджетных средств, выделенных на социальное обеспечение, Министерство обороны Республики Абхазия проводит перерегистрацию военных пенсионеров Министерства обороны Республики Абхазия.
Третий этап перерегистрации будет проходить с 20 по 22 июня 2022 года в Республиканском военном комиссариате по адресу: г. Сухум, проспект Мира 9. Военным пенсионерам Министерства обороны при себе необходимо иметь паспорт гражданина Республики Абхазия.
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