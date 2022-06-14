 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Экономика Абхазии, как бы сегодня кто к ней не относился, сложилась именно как национальная, взаимосвязанная…
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ЗА ВЪЕЗД В АБХАЗИЮ ПРИДЁТСЯ ДОПЛАТИТЬ

Новости Вторник, 14 июня 2022 21:52
Оцените материал
(0 голосов)
ЗА ВЪЕЗД В АБХАЗИЮ ПРИДЁТСЯ ДОПЛАТИТЬ

Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. Власти республики Абхазия решили ввести обязательное страхование для туристов, которые въезжают в республику на собственных автомобилях с иностранными номерами.

Данный закон приняли еще в 2006 году, и достаточно долгое время он не исполнялся. Однако некоторое время назад несколько страховых компаний обратились к президенту республики, прося помощи в содействии для дальнейшего развития страхового бизнеса в республике. Планируется, что туристы на личных автомобилях должны будут приобретать  страховой полис для своих авто непосредственно на границе. Оплата же за данную страховку будет зависеть от количества дней пребывания на территории республики.

Стоит отметить, что в социальных сетях многие российские туристы негативно высказываются по данному вопросу. Многие отмечают, что дело касается вовсе не оплаты страховки.

Туристов пугают длинные очереди, которые могут образоваться из-за оформляющих страховые полисы. Также некоторые уверены, что теперь сотрудники ГАИ будут гораздо чаще останавливать автомобили, чтобы проверить у водителей наличие страхового полиса.

https://ctnews.ru/post/za-vezd-v-abhaziyu-pridetsya-doplatit

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 14 июня 2022 21:58

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЕННЫМ ПЕНСИОНЕРАМ МИНОБОРОНЫ АБХАЗИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЮ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.