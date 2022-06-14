ЗА ВЪЕЗД В АБХАЗИЮ ПРИДЁТСЯ ДОПЛАТИТЬ

Cухум. 14 июня 2022. Абхазия-Информ. Власти республики Абхазия решили ввести обязательное страхование для туристов, которые въезжают в республику на собственных автомобилях с иностранными номерами.

Данный закон приняли еще в 2006 году, и достаточно долгое время он не исполнялся. Однако некоторое время назад несколько страховых компаний обратились к президенту республики, прося помощи в содействии для дальнейшего развития страхового бизнеса в республике. Планируется, что туристы на личных автомобилях должны будут приобретать страховой полис для своих авто непосредственно на границе. Оплата же за данную страховку будет зависеть от количества дней пребывания на территории республики.

Стоит отметить, что в социальных сетях многие российские туристы негативно высказываются по данному вопросу. Многие отмечают, что дело касается вовсе не оплаты страховки.

Туристов пугают длинные очереди, которые могут образоваться из-за оформляющих страховые полисы. Также некоторые уверены, что теперь сотрудники ГАИ будут гораздо чаще останавливать автомобили, чтобы проверить у водителей наличие страхового полиса.

https://ctnews.ru/post/za-vezd-v-abhaziyu-pridetsya-doplatit