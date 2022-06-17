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Абхазия Информ

ВИНОДЕЛЫ АБХАЗИИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА «О ВИНОДЕЛИИ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

Новости Пятница, 17 июня 2022 15:56
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ВИНОДЕЛЫ АБХАЗИИ СЧИТАЮТ НЕОБХОДИМЫМ ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА «О ВИНОДЕЛИИ И ВИНОДЕЛЬЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»

Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. По инициативе Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия прошла встреча виноделов республики. В ней приняли участие руководители ООО «Вина и воды Абхазии», «Аргун-ашта», Дурипшской винодельни, «Шато-Абхаз», а также и победители недавно прошедшего республиканского конкурса вин в разных номинациях.

Открывая встречу вице-президент ТПП Астамур Гагулия отметил, что  конкурс виноделов подчеркнул значимость этой профессии.

«Мы общались с виноделами и у нас возникла идея, по примеру многих стран, инициировать принятие закона «О виноделии и винодельческой отрасли», чтобы тем самым закрепить права и взаимоотношения в этой сфере и сам статус винодела», – подчеркнул Гагулия.

Он также отметил важность организации винных туров на предприятия, что уже практикуется рядом компаний, и фестивалей вина.

По мнению Астамура Гагулия, это не только будет способствовать развитию самих производств, но и туристической отрасли в целом.

Директор винодельни «Аргун-ашта» Алхас Аргун считает, что необходимость в разработке закона о виноделии давно назрела.

«Многие наши крестьяне считают себя виноделами, но при этом качество их продукции не всегда соответствует нужным параметрам. Поэтому закон будет важен и полезен не только для предприятий, но и для частных хозяйств. Более того, он поднимется статус отрасли и расставит приоритеты», – подчеркнул Аргун.

Он отметил, что в законе необходимо признать вино продуктом сельского хозяйства, как это сделано во всех винодельческих странах, а не промышленного производства.

«Сегодня мы работаем по актам правительства 1995 года, когда ничего в республике не производилось и устаревшим инструкции советского периода по оценке работы производства. Нам установлена высокая планка на акцизах и налогах – до 30%, что, в итоге находит отражение на стоимости вина. К местному производителю должен быть другой подход», – считает Алхас Аргун.

Виноделы сошлись во мнении, что законопроект нужно разработать на профессиональном уровне, с участием экспертов в области виноделия. При этом в законе должна быть градация вин и определение – что такое вино, и что такое винный напиток. Более того, в законе следует отразить соблюдение всех параметров при производстве вина, что подстегнет людей к созданию хозяйств по выращиванию собственного винограда.

Что касается фестиваля вина, то, как считают виноделы, его можно проводить два раза в год – весной и осенью. Такие мероприятия послужат созданию положительного имиджа отрасли и страны в целом.

«У абхазов очень хорошие традиции виноделия и фестивали покажут, что имеем», – сказал главный винодел предприятия «Вина и воды Абхазии» Валерий Авидзба.

Вернувшись к конкурсу он сообщил, что был приятно удивлен насколько профессионально и качественно могут делать вино частные хозяйства.

«Нужно объединяться, делится опытом и тем самым находить форму взаимоотношений между виноделами. Фестиваль вин станет тому подспорьем», – считает Авидзба.

Подводя итоги встречи Астамур Гагулия заверил ее участников, что ТПП готова помочь им с решением этих вопросов, в том числе и продвижению интересов виноделов.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 17 июня 2022 15:59

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