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Абхазия Информ

СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА СОСТАВЛЯЕТ 9343,4 РУБЛЕЙ

Новости Пятница, 17 июня 2022 13:43
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СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА СОСТАВЛЯЕТ 9343,4 РУБЛЕЙ

Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии, по данным Госстата на 1 июня 2022 г., составляет 9343,4 руб. Сюда включены продовольственные товары на сумму  6390,9 руб., непродовольственные товары – 1831,3 руб., платные услуги, налоги и обязательные платежи – 1121,2руб.

Величина прожиточного минимума, на 1 июня, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 22,3 %. Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 110,5 %, в том числе на продовольственные товары – 111,0%, непродовольственные товары – 111,4%, платные услуги населению – 110,2%.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 17 июня 2022 13:46

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