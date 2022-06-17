СТОИМОСТЬ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА СОСТАВЛЯЕТ 9343,4 РУБЛЕЙ

Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя Абхазии, по данным Госстата на 1 июня 2022 г., составляет 9343,4 руб. Сюда включены продовольственные товары на сумму 6390,9 руб., непродовольственные товары – 1831,3 руб., платные услуги, налоги и обязательные платежи – 1121,2руб.

Величина прожиточного минимума, на 1 июня, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 22,3 %. Сводный индекс потребительских цен и тарифов на товары и платные услуги населению с начала 2022 года составил 110,5 %, в том числе на продовольственные товары – 111,0%, непродовольственные товары – 111,4%, платные услуги населению – 110,2%.



