АНДЗОР ГООВ ВСТРЕТИЛСЯ С МИНИСТРОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЛНР
Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. В рамках поездки в Луганскую Народную Республику начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов встретился с министром здравоохранения ЛНР Наталией Пащенко.
На встрече обсуждались вопросы взаимодействия двух ведомств, в частности, в работе подразделений медицины катастроф, эффективного оказания помощи гражданам республик при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Андзор Гоов посетил одно из лечебных учреждений Луганска, ознакомился с работой медицинского персонала, и принял непосредственное участие в проведении одной из хирургических операций.
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