Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. В рамках поездки в Луганскую Народную Республику начальник медицинского управления МЧС Абхазии Андзор Гоов встретился с министром здравоохранения ЛНР Наталией Пащенко.

На встрече обсуждались вопросы взаимодействия двух ведомств, в частности, в работе подразделений медицины катастроф, эффективного оказания помощи гражданам республик при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Андзор Гоов посетил одно из лечебных учреждений Луганска, ознакомился с работой медицинского персонала, и принял непосредственное участие в проведении одной из хирургических операций.