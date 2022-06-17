В КАБМИНЕ ОБСУДИЛИ ГОТОВНОСТЬ КУРОРТА «ПИЦУНДА» К ТУРИСТИЧЕСКОМУ СЕЗОНУ

Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. Александр Анкваб провел рабочую встречу с министром по туризму Теймуразом Хишба и директором УПК «Курорт «Пицунда» Фриканом Гунба. Руководитель курорта проинформировал премьер-министра о готовности объекта к сезону-2022. В частности, подробно были обсуждены вопросы санитарного состояния курортной зоны, устранения хаотичной застройки территории объектами торговли, организации зон досуга туристов, в том числе аттракционов.

Гунба проинформировал о текущей деятельности, в частности, о проведении дополнительного ремонта в четырех корпусах, где после некачественно произведенных ранее работ течет кровля, сточной дождевой водой заливаются фасады пансионатов. Как отметил директор, ведется реконструкция номерного фонда в отдельных пансионатах.



Дирекция курорта «Пицунда» решает и вопросы устойчивого энергоснабжения. В результате мониторинга энергосистемы, питающей курорт, было выявлено большое число несанкционированных подключений к ведомственным электросетям.



Касаясь степени загруженности пансионатов туристами, Фрикан Гунба констатировал низкие по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели – турпоток на начало сезона не оказался, вопреки прогнозам, активным.



Премьер-министр поручил минтуризму и руководству курорта «Пицунда» решить совместно с РУП «Черноморэнерго» существующие сложности, уделять особое внимание благоустройству территории курорта, исключить несанкционированное ведение коммерческой деятельности внутри охраняемой зоны и обеспечить туристам безопасный и комфортный отдых.

Об этом сообщает сайт КМ Абхазии.