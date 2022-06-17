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Абхазия Информ

ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ПРОВЕДЕТ ПЕРВЫЙ БОЙ «МАТЧ ТВ КУБОК ПОБЕДЫ»

Новости Пятница, 17 июня 2022 16:17
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ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ПРОВЕДЕТ ПЕРВЫЙ БОЙ «МАТЧ ТВ КУБОК ПОБЕДЫ»

Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. Боксер из Абхазии Герман Арджения проведет первый бой в рамках турнира «Матч ТВ Кубок Победы».

Трансляция турнира пройдет в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ». Начало в 19:55.

Абхазский боксер будет представлять команду «Тула» и будет боксировать в весовой категории 60 кг. 17 июня команда Германа встретится с командой «Москва», его соперником будет Левон Хасая.

«Матч ТВ Кубок Победы» – масштабный турнир с призовым фондом 20 миллионов рублей пройдет в пять этапов с 16 июня по 30 июля в четырех городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Оренбурге. Первый этап состоится 16-18 июня в Санкт-Петербурге в рамках Петербургского международного экономического форума на «Сибур Арене».

В турнире принимают участие шесть команд: «Сибирь» (будет состоять из боксеров Сибирского и Дальневосточного федеральных округов), «Кама» (Уральский и Приволжский ФО), «Сталинград» (Южный и Северо-Кавказский ФО), «Ленинград» (Санкт-Петербург и Северо-Западный ФО), «Тула» (Центральный ФО), «Москва» (Москва).

Герман Арджения – мастер спорта Абхазии и России, серебряный и бронзовый призер первенства России, чемпион и серебряный призер ЦФО, победитель первенства Московской области, победитель международных турниров памяти МС СССР Георгия Блаб и МС СССР Мартироса Нагуляна, победитель международного турнира в Армении (Арцах), признавался лучшим боксером на этих турнирах.

Является воспитанником тренеров Элизбара Джологуа и Эдгара Крия. Сейчас спортсмен тренируется в училище олимпийского резерва № 3 Московской области под руководством тренеров Александра Подольского и Георгия Закирничного.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 17 июня 2022 16:31

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