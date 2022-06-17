 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022

ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ

Экономика Абхазии, как бы сегодня кто к ней не относился, сложилась именно как национальная, взаимосвязанная…
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ
апреля 22 2022
ОВЦЫ В ЛОГОВЕ ВОЛКОВ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Июнь 2022 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Новости Пятница, 17 июня 2022 16:31
Оцените материал
(0 голосов)
ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. При осмотре автомобиля, остановленного на посту ГАИ «Приморск» были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, как впоследствии установлено экспертами – наркотическое вещество «метадон» и «мефедрон».

В ходе проведения оперативных мероприятий водитель автотранспортного средства Джелия Роланди Севарновича 1965 г.р. попытался скинуть еще один сверток, который был обнаружен и так же изъят – внутри содержалось 16 расфасованных пакетиков с наркотическим средством «метадон».

Гражданин Джелия, а так же следовавшие в автомобиле пассажиры Сабекия Саид Гурамович 1996 г.р. и Адлейба Беслан Гивиевич 1995 г.р., задержаны.

Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска, подразделений милиции общественной безопасности и Госавтоинспекции райотдела.

В отношении вышеназванных граждан следственной группой отдела внутренних дел по Гудаутскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 223 УК РА, а именно – незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере, возбуждено уговорное дело.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 17 июня 2022 16:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ГЕРМАН АРДЖЕНИЯ ПРОВЕДЕТ ПЕРВЫЙ БОЙ «МАТЧ ТВ КУБОК ПОБЕДЫ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.