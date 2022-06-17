ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ
Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. При осмотре автомобиля, остановленного на посту ГАИ «Приморск» были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, как впоследствии установлено экспертами – наркотическое вещество «метадон» и «мефедрон».
В ходе проведения оперативных мероприятий водитель автотранспортного средства Джелия Роланди Севарновича 1965 г.р. попытался скинуть еще один сверток, который был обнаружен и так же изъят – внутри содержалось 16 расфасованных пакетиков с наркотическим средством «метадон».
Гражданин Джелия, а так же следовавшие в автомобиле пассажиры Сабекия Саид Гурамович 1996 г.р. и Адлейба Беслан Гивиевич 1995 г.р., задержаны.
Оперативные мероприятия провели сотрудники уголовного розыска, подразделений милиции общественной безопасности и Госавтоинспекции райотдела.
В отношении вышеназванных граждан следственной группой отдела внутренних дел по Гудаутскому району по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 223 УК РА, а именно – незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотических средств в особо крупном размере, возбуждено уговорное дело.