ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. При осмотре автомобиля, остановленного на посту ГАИ «Приморск» были обнаружены и изъяты свертки с порошкообразным веществом, как впоследствии установлено экспертами – наркотическое вещество «метадон» и «мефедрон».

В ходе проведения оперативных мероприятий водитель автотранспортного средства Джелия Роланди Севарновича 1965 г.р. попытался скинуть еще один сверток, который был обнаружен и так же изъят – внутри содержалось 16 расфасованных пакетиков с наркотическим средством «метадон».