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Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Новости Пятница, 17 июня 2022 21:42
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ДАУР КОВЕ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Cухум. 17 июня 2022. Абхазия-Информ. Министр культуры Республики Абхазия Даур Кове провёл рабочее совещание с руководителями подведомственных учреждений культуры.

В ходе встречи руководители доложили министру о текущей деятельности учреждений, о проблемах, с которыми они сталкиваются в ходе работы, планах и проектах на будущее.

Даур Кове выразил готовность по мере возможности оказывать всяческую поддержку в работе учреждений.


В ходе встречи также обсудили один из главных вопросов – вопрос подготовки профессиональных кадров для сферы культуры, возможности отправлять абитуриентов из Абхазии на обучение в вузы культуры Российской Федерации в 2023-24 гг. по линии Россотрудничества. В связи с этим министр поручил руководителям подготовить перечень специалистов и профессий, необходимых для деятельности их учреждений.

В завершение встречи министр предложил руководителям проводить такие встречи раз в квартал для обсуждения насущных вопросов и возможных путей их решения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 17 июня 2022 21:45

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