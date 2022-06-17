ДАУР КОВЕ ПРОВЁЛ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

В ходе встречи руководители доложили министру о текущей деятельности учреждений, о проблемах, с которыми они сталкиваются в ходе работы, планах и проектах на будущее.

Даур Кове выразил готовность по мере возможности оказывать всяческую поддержку в работе учреждений.



В ходе встречи также обсудили один из главных вопросов – вопрос подготовки профессиональных кадров для сферы культуры, возможности отправлять абитуриентов из Абхазии на обучение в вузы культуры Российской Федерации в 2023-24 гг. по линии Россотрудничества. В связи с этим министр поручил руководителям подготовить перечень специалистов и профессий, необходимых для деятельности их учреждений.

В завершение встречи министр предложил руководителям проводить такие встречи раз в квартал для обсуждения насущных вопросов и возможных путей их решения.