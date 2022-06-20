АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЕННЫЕ МЕДАЛИ

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. C 16-17 июня в г. Ессентуки проходил 13-ый Кубок Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF. Участие принимали бойцы из Абхазии, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Монголии и других стран. Абхазию представляли спортсмены Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Абхазские бойцы завоевали одну золотую и три серебряные медали. По результатам поединков :