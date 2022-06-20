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Абхазия Информ

АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЕННЫЕ МЕДАЛИ

Новости Понедельник, 20 июня 2022 14:30
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АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЕННЫЕ МЕДАЛИ

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. C 16-17 июня в г. Ессентуки проходил 13-ый Кубок Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF. Участие принимали бойцы из Абхазии, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Монголии и других стран. Абхазию представляли спортсмены Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

Абхазские бойцы завоевали одну золотую и три серебряные медали. По результатам поединков :

1-ое место в группе 16-18 лет, в весовой категории 53кг, титул «Победитель Кубка Мира по ПРБ 2022» завоевал Осман Бганба, был награждён Поясом Кубка Мира. Присвоена категория «Мастер международного класса FCF».

2-ое место в группе 19 лет и старше 77 кг Энри Агрба, награждён медалью и дипломом за «Лучший бой вечера».

2-ое место в группе 16-18 лет 77 кг+ Александр Зухба, награждён медалью и дипломом «За волю к победе».

2-ое месте в группе 13-15 лет 46 кг, Эльбрус Батчаев.

Так же участие принимали Богдан Багателия, Азнаур Шхаев, Тамерлан Атумава.

Тренерам, подготовившим победителя, присвоена категория «Тренер международного класса».

Тренерский состав: Саид Смыр, Таташ Атумава и Ахра Квициния.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июня 2022 14:35

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