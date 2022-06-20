АБХАЗСКИЕ БОРЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЕННЫЕ МЕДАЛИ
Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. C 16-17 июня в г. Ессентуки проходил 13-ый Кубок Мира по полноконтактному рукопашному бою FCF. Участие принимали бойцы из Абхазии, России, Азербайджана, Армении, Казахстана, Монголии и других стран. Абхазию представляли спортсмены Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.
Абхазские бойцы завоевали одну золотую и три серебряные медали. По результатам поединков :
1-ое место в группе 16-18 лет, в весовой категории 53кг, титул «Победитель Кубка Мира по ПРБ 2022» завоевал Осман Бганба, был награждён Поясом Кубка Мира. Присвоена категория «Мастер международного класса FCF».
2-ое место в группе 19 лет и старше 77 кг Энри Агрба, награждён медалью и дипломом за «Лучший бой вечера».
2-ое место в группе 16-18 лет 77 кг+ Александр Зухба, награждён медалью и дипломом «За волю к победе».
2-ое месте в группе 13-15 лет 46 кг, Эльбрус Батчаев.
Так же участие принимали Богдан Багателия, Азнаур Шхаев, Тамерлан Атумава.
Тренерам, подготовившим победителя, присвоена категория «Тренер международного класса».
Тренерский состав: Саид Смыр, Таташ Атумава и Ахра Квициния.