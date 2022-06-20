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Абхазия Информ

В ОТНОШЕНИИ ДЖАЛИТЫ ЧАНИЯ ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

Новости Понедельник, 20 июня 2022 14:35
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В ОТНОШЕНИИ ДЖАЛИТЫ ЧАНИЯ ВЫНЕСЕН ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Сухумским городским судом вынесен обвинительный приговор в отношении главного специалиста-бухгалтера Управления образования Администрации города Сухум Чаниа Джалиты Рудольфовны, 1973 года рождения, согласно резулятивной части которого, она признана виновной и осуждена по ч. 4 ст. 156 УК РА (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с конфискацией имущества.

Чания Д.Р. признана виновной и осуждена за то, что в период с 01 января 2017 года по 01 октября 2019 года посредством составления недостоверной бухгалтерской отчетности, осуществляла неправомерное начисление и последующее зачисление заработной платы сотрудникам Администрации г. Сухум, сверх установленных размеров заработной платы.

Кроме того, производила начисление заработной платы фактически не работающему разнорабочему административно-хозяйственного персонала Сухумской средней школы №13, тем самым мошенническим способом, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения завладела денежными средствами на общую сумму 1 528 012,97 (один миллион пятьсот двадцать восемь тысяч двенадцать) рублей 97 копеек. Тем самым Администрации города Сухум причинен материальный ущерб в особо крупном размере.

Чания Д.Р. вину в предъявленном преступлении признала полностью, частично погасила причиненный ущерб.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, в течении 15 рабочих дней со дня изготовления полной копии приговора, стороны вправе обжаловать приговор в Верховный суд РА.

Названное в этом сообщении лицо считается невиновным до вступления приговора в законную силу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июня 2022 14:39

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