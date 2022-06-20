В ГЕНЕРАЛЬНУЮ ПРОКУРАТУРУ РА ПОСТУПИЛО ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. В Генеральную прокуратуру РА поступило обращение представителей общественности, под которым поставили свои подписи 213 человек.
Как следует из текста обращения авторы просят взять на контроль рассмотрение административного искового заявления осужденного Джопуа Астамура Северьяновича, отбывающего наказание в виде 20 лет лишения свободы, о применении к нему акта амнистии с целью сокращения наполовину не отбытой части наказания.
Представители общественности считают недопустимым рассмотрения ходатайства о сокращении срока по данному преступлению и просят не допустить необоснованного применения акта амнистии.
13 апреля 2018 года Джопуа Астамур Северьянович признан судом виновным за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности здоровья (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РА), против жизни, - угроза убийством (ст. 113 УК РА) и общественной безопасности - незаконное ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 217 УК РА) при следующих обстоятельствах:
12 июня 2017 года, примерно в 04:00 часа, Джопуа А. С., имея умысел на изнасилование ранее ему знакомой, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, на своей автомашине приехал по месту жительства последней, где применяя физическое и психическое насилие, угрожая огнестрельным оружием матери и членам семьи, усадил малолетнюю потерпевшую в свою автомашину и увез ее из дома на территорию нефункционирующей центральной спортивной базы «Эшера». Используя физическое превосходство и беспомощное состояние потерпевшей, вытащил ее из машины, приставил к стволу дерева и, с целью подавления сопротивления произвел из пистолета пять выстрелов над ее головой, после чего нанес ей удар рукояткой пистолета по голове, в результате чего потерпевшая потеряла сознание.
Далее Джопуа А.С., перенес находившуюся в бессознательном состоянии потерпевшую, на заднее сиденье своей автомашины. Нанеся еще один удар ее головой об дверь, осужденный навалился на нее сверху, и, не давая ей возможности подняться, совершил с последней насильственное половое сношение в естественной форме, против ее воли.
Он же, Джопуа А.С., на обратном пути к дому потерпевшей, желая запугать потерпевшую, приставил к ее голове незаконно носимый пистолет, и высказал в адрес последней угрозу убийством.
Копия обращения представителей общественности была направлена министру внутренних дел РА Бутба В.С. и спикеру Парламента РА Ашуба Л.Н.
Генеральным прокурором РА дано указание курирующему заместителю о взятии на контроль данного вопроса.