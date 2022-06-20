Как следует из текста обращения авторы просят взять на контроль рассмотрение административного искового заявления осужденного Джопуа Астамура Северьяновича, отбывающего наказание в виде 20 лет лишения свободы, о применении к нему акта амнистии с целью сокращения наполовину не отбытой части наказания.

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. В Генеральную прокуратуру РА поступило обращение представителей общественности, под которым поставили свои подписи 213 человек.

Представители общественности считают недопустимым рассмотрения ходатайства о сокращении срока по данному преступлению и просят не допустить необоснованного применения акта амнистии.

13 апреля 2018 года Джопуа Астамур Северьянович признан судом виновным за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности здоровья (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РА), против жизни, - угроза убийством (ст. 113 УК РА) и общественной безопасности - незаконное ношение, перевозка и хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 217 УК РА) при следующих обстоятельствах:

12 июня 2017 года, примерно в 04:00 часа, Джопуа А. С., имея умысел на изнасилование ранее ему знакомой, заведомо не достигшей четырнадцатилетнего возраста, на своей автомашине приехал по месту жительства последней, где применяя физическое и психическое насилие, угрожая огнестрельным оружием матери и членам семьи, усадил малолетнюю потерпевшую в свою автомашину и увез ее из дома на территорию нефункционирующей центральной спортивной базы «Эшера». Используя физическое превосходство и беспомощное состояние потерпевшей, вытащил ее из машины, приставил к стволу дерева и, с целью подавления сопротивления произвел из пистолета пять выстрелов над ее головой, после чего нанес ей удар рукояткой пистолета по голове, в результате чего потерпевшая потеряла сознание.

Далее Джопуа А.С., перенес находившуюся в бессознательном состоянии потерпевшую, на заднее сиденье своей автомашины. Нанеся еще один удар ее головой об дверь, осужденный навалился на нее сверху, и, не давая ей возможности подняться, совершил с последней насильственное половое сношение в естественной форме, против ее воли.

Он же, Джопуа А.С., на обратном пути к дому потерпевшей, желая запугать потерпевшую, приставил к ее голове незаконно носимый пистолет, и высказал в адрес последней угрозу убийством.

Копия обращения представителей общественности была направлена министру внутренних дел РА Бутба В.С. и спикеру Парламента РА Ашуба Л.Н.

Генеральным прокурором РА дано указание курирующему заместителю о взятии на контроль данного вопроса.