ВЫЯВЛЕНА МАЙНИНГ ФЕРМА В Г. ГАГРА

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками милиции общественной безопасности управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с районным отделом службы государственной безопасности Республики Абхазия и Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии 16 июня текущего года в одном из частных домовладений в г. Гагра обнаружена и закрыта незаконно действующая ферма по добыче криптовалют.

На момент прибытия оперативной группы на объекте действовало 16 аппаратов из 27 установленных, общая мощность потребляемой электроэнергии составила 15 кВт.