ВЫЯВЛЕНА МАЙНИНГ ФЕРМА В Г. ГАГРА
Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Сотрудниками милиции общественной безопасности управления внутренних дел по Гагрскому району совместно с районным отделом службы государственной безопасности Республики Абхазия и Департамента по техническому и энергетическому надзору Госстандарта Абхазии 16 июня текущего года в одном из частных домовладений в г. Гагра обнаружена и закрыта незаконно действующая ферма по добыче криптовалют.
На момент прибытия оперативной группы на объекте действовало 16 аппаратов из 27 установленных, общая мощность потребляемой электроэнергии составила 15 кВт.
В отношении владельца майнинг-фермы Алиевой Раисы Адлевны по факту незаконного подключения к электросети и использования электрической энергии для осуществления добычи криптовалюты в соответствии с ч. 2 ст. 96 прим. 1 Кодекса об административных правонарушениях составлен протокол.
Аппараты по добыче криптовалют изъяты и помещены на склад временного хранения.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.