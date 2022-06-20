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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Понедельник, 20 июня 2022 14:49
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином Республики Абхазия.

В ходе проведения таможенного досмотра в салоне автомобиля под сиденьями, в бардачке и под ковриком багажного отсека найдены сокрытые от таможенного контроля товары в ассортименте (алкогольная продукция, энергетические напитки и т.п.)  общим количеством 90 ед.  

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июня 2022 14:51

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