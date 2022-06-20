«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ»
Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Музыкальное училище после долгого перерыва возобновляет образовательную программу «Музыкальный абонемент» для детей и юношества.
22 июня в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба состоится сольный концерт нашего выпускника Адама Габелия (класс педагога народной артистки РА Нинель Бжания).
В концерте принимает участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, главный дирижер – народный артист РА Давид Терзян, Государственный Симфонический оркестр Республики Адыгея, лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян Хагба.
Ведущая-музыковед, заслуженный работник культуры Асида Царгуш.
Начало в 19:00.