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Абхазия Информ

«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ»

Новости Понедельник, 20 июня 2022 14:51
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«МУЗЫКАЛЬНЫЙ АБОНЕМЕНТ»

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Музыкальное училище после долгого перерыва возобновляет образовательную программу «Музыкальный абонемент» для детей и юношества.

22 июня в Абхазской государственной филармонии им. Р. Д. Гумба состоится сольный концерт нашего выпускника Адама Габелия (класс педагога народной артистки РА Нинель Бжания).

В концерте принимает участие Государственный камерный оркестр Республики Абхазия, главный дирижер – народный артист РА Давид Терзян, Государственный Симфонический оркестр Республики Адыгея, лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян Хагба.

Ведущая-музыковед, заслуженный работник культуры Асида Царгуш.

Начало в 19:00.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июня 2022 14:53

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