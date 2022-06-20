СУД ПРОДЛИЛ АРЕСТ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Арест бывшего министра культуры Абхазии Гудисы Агрбы, заподозренного по делу о хищении более 14 млн рублей, продлен до 19 августа, сообщил горсуд Сухума. Генпрокуратура Абхазии 20 апреля сообщила о задержании бывшего министра культуры Гудисы Агрбы по подозрению в хищении более 14 млн рублей из бюджета при закупке оборудования. Сухумский горсуд 26 апреля заключил Агрбу под стражу до 19 июня. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии 5 мая оставила в силе решение об аресте бывшего министра.