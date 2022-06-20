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Абхазия Информ

СУД ПРОДЛИЛ АРЕСТ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Новости Понедельник, 20 июня 2022 14:59
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СУД ПРОДЛИЛ АРЕСТ МИНИСТРА КУЛЬТУРЫ АБХАЗИИ

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Арест бывшего министра культуры Абхазии Гудисы Агрбы, заподозренного по делу о хищении более 14 млн рублей, продлен до 19 августа, сообщил горсуд Сухума. 

Генпрокуратура Абхазии 20 апреля сообщила о задержании бывшего министра культуры Гудисы Агрбы по подозрению в хищении более 14 млн рублей из бюджета при закупке оборудования. Сухумский горсуд 26 апреля заключил Агрбу под стражу до 19 июня. Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии 5 мая оставила в силе решение об аресте бывшего министра.

Сухумский городской суд удовлетворил просьбу следователя следственной части Следственного управления Генпрокуратуры Абхазии о продлении ареста Гудисы Агрбы, сообщил суд.

«Мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гудисы Агрбы продлена до 19 августа 2022 года включительно», – сказано в сообщении, опубликованном сегодня на сайте суда.

Напомним, по версии следствия, в начале 2021 года 32-летний Агрба заключил договор с предпринимателем на поставку светового оборудования по завышенной стоимости – 8 млн рублей. Следователи считают, что из этой суммы он присвоил 4,3 млн рублей. Кроме того, в мае 2021 года министр заключил договор на поставку звукового оборудования с тем же предпринимателем на 19,9 млн рублей, из которых присвоил 10 млн рублей, полагают следователи.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июня 2022 15:02

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