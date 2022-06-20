ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ОБЪЕКТЫ ВОЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ АБХАЗИИ
Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. Президент Абхазии, главнокомандующий Вооруженными силами Аслан Бжания посетил объекты военной инфраструктуры, расположенные в Восточной части Абхазии. В поездке его сопровождали спикер Народного Собрания – Парламента Лаша Ашуба, вице-премьер Сергей Пустовалов, министр обороны Владимир Ануа, его заместители Беслан Цвижба, Нодар Авидзба, Лизберт Поцхор-оглы, председатель СГБ Роберт Киут.
Президент уделил особое внимание вопросам обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и технического оснащения, дал соответствующие поручения.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.