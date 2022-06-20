НА ГРАНИЦЕ АБХАЗИИ И РФ ПЛАНИРУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОПУСКА ЭКСКУРСИОННЫХ АВТОБУСОВ

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ. /ТАСС/. Открытие дополнительного пункта пропуска для экскурсионных автобусов планируется на государственной границе Абхазии с РФ. Об этом сообщил журналистам в понедельник депутат парламента Абхазии Алхас Барциц по итогам первого совместного заседания абхазо-российской рабочей группы по вопросу упрощения условий пересечения государственной границы по реке Псоу. Барциц возглавляет абхазскую часть рабочей группы.

Ранее сообщалось, что 25 мая в Госдуме на расширенном заседании комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками было решено создать совместную рабочую группу по вопросу упрощения условий пересечения абхазо-российской государственной границы, а именно пункта пропуска Адлер. В совместном заседании в понедельник, которое прошло в формате видеоконференции, приняли участие депутаты и представители профильных ведомств обеих стран.

«На прошлой неделе была сформирована российская часть рабочей группы, ее сопредседателями являются депутаты Госдумы Константин Затулин и Казбек Тайсаев. Совместная рабочая группа должна предпринять ряд шагов для упрощения пересечения границы, мы сегодня провели наше первое совместное заседание в формате видеоконференции. В ходе обсуждения ситуации, возникающей при пересечении границы экскурсионными автобусами, мы сказали, что на досмотр и паспортный контроль пассажиров одного автобуса на российской стороне уходит от двух до двух с половиной часов, тогда как на абхазской стороне для въезжающих граждан РФ проблем не создается, производится визуальный осмотр, нет электронной базы – и это в разы облегчает пропуск. Представители Минтранса РФ нас заверили, что в течение двух недель приложат все усилия для образования дополнительного пункта пропуска и добавят инспекторов КПП, что серьезно облегчит переход по экскурсионной линии», – сказал Барциц.

В прошлом году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали порядка 1,5 млн россиян, что является рекордным за последние 30 лет. В этом году ожидается не меньше.

Предстоящая поездка

По словам Барциц, российская группа планирует приехать на границу 20 июля, но до этого абхазская часть рабочей группы несколько раз посетит КПП «Псоу» «для мониторинга ситуации, чтобы собрать нужный материал к приезду российских коллег. То, что нужно менять режим пересечения, это факт. В таком режиме граница существовать не может, потому что в летний курортный сезон это колоссальное раздражение вызывает как у местного населения, так и у приезжающих в гости».

Барциц отметил, что в ходе сегодняшней видеоконференции было принято решение установить должностных лиц на российской стороне, с кем можно будет связываться при проблемах, подобных тем, что возникли 30 мая, когда множество автомобилей скопилось на пропускном пункте, и «никто не мог объяснить причину: одни ссылались на сбой базы данных, другие – на коллапс».

Депутат парламента Абхазии Эрик Рштуни, входящий в рабочую группу, предположил, что, «как часто бывает, к приезду российской рабочей группы на границе все будет хорошо».

«Нам говорят, что на пересечение границы одного человека уходит 40 секунд, но это далеко не так. Рабочая группа создана для решения этих проблем, которые скапливались годами, и, думаю, придем к положительному результату», – отметил он, подчеркнув, что реконструкция старого моста через реку Псоу, использование железнодорожного, морского и воздушного сообщения сняли бы с границы нагрузку.

О снятии ограничений

Как сообщил начальник консульского департамента МИД Абхазии Лаша Авидзба, в ходе сегодняшнего заседания абхазской стороной был поднят вопрос снятия ограничений на въезд в РФ (распоряжение правительства РФ № 635), принятых в связи с пандемией в 2020 году.

«Мы передали информационную справку в правительство России, направили письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина с просьбой снять ограничения, поскольку иностранные граждане, желающие уехать из Абхазии, скапливаются на пункте пропуска. Мы заручились поддержкой депутатов Госдумы и представителей профильных ведомств РФ в содействии и надеемся на скорое положительное решение», – сказал Авидзба.

Речь идет о гражданах из третьих стран, которые не могут въехать из Абхазии в РФ. Для того, чтобы граждане таких государств могли выехать из Абхазии в свои государства, МИД, по словам Авидзба, формирует списки и передает в структуры РФ, согласование занимает определенное время.

«Пока данные будут загружены и соответствующие указания придут на МАПП «Адлер», требуется 3-4 рабочих дня и не всегда это удобно. Для ряда стран - Армении, Белоруссии, Киргизии – ограничения сняты, но в республике осталось еще немало представителей Средней Азии и всех остальных. Мы предполагаем, что снятие ограничений тоже упростит режим пересечения госграницы, потому что эти люди будут пересекать ее в прежнем режиме», – сказал Авидзба.