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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ В ХОДЕ ДРАКИ НЕ ПОСТРАДАЛИ

Новости Понедельник, 20 июня 2022 18:38
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РОССИЙСКИЕ ТУРИСТЫ В ХОДЕ ДРАКИ НЕ ПОСТРАДАЛИ

Cухум. 20 июня 2022. Абхазия-Информ.Российские туристы в Абхазии не пострадали, в драке участвовали только местные жители.  – сообщило УВД Абхазии, расследовавшее обстоятельства драки в ночь на 15 июня.

Напомним, Telegram-канал «ЧП Сочи» опубликовал видео-ролик, на котором несколько мужчин жестоко избивают молодого человека. На записи на туриста сзади набрасываются сразу несколько человек и начинают его избивать руками и ногами. Как уточнил подписчик, приславший видео, дело происходит в Гагре, Абхазия, в ночь на 15 июня. При этом сообщили, что пострадавший российский турист.

«По данному видео была проведена проверка сотрудниками УВД по Гагрскому району. В ходе проверки информации сотрудниками милиции установлено, что конфликт между местными гражданами, переросший впоследствии в драку, произошел на бытовой почве. Участники инцидента опрошены. По данному факту каких-либо заявлений и обращений в правоохранительные органы и медицинские учреждения не поступало», – официально сообщили в пресс-службе УВД по Гагрскому району.

В ведомстве добавили, что участники драки не обращались в правоохранительные органы и в медицинские учреждения. 

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 20 июня 2022 18:42

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