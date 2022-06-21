В МОСКВЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОС СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В рамках командировки в Москву вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган встретилась с заместителем министра энергетики Российской Федерации Евгением Грабчаком. На встрече обсуждались вопросы реализации плана мероприятий по установке приборов учета потребленной электроэнергии, ценообразования на нефтепродукты и модернизации электросетевой инфраструктуры Абхазии.

В министерстве экономического развития Российской Федерации состоялась рабочая встреча, на которой обсуждались механизмы финансирования и реализации Программы социально-экономического развития Абхазии на 2023-2025 гг.

Также в Минэкономразвития РФ речь шла об обращении правительства Республики Абхазия о снижении цен на нефтепродукты, поставляемые в республику и применения на нефтепродукты для нужд Абхазия цен, аналогичных российским.

В Минтрансе России состоялось совещание по вопросам восстановления авиасообщения и пересечения абхазо-российской государственной границы. В ходе совещания обсуждались вопросы: разработки проектно-сметной документации восстановления взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта «Сухум» им. В.Г. Ардзинба и прилегающей инфраструктуры; присоединения Республики Абхазия к Конвенции о международной гражданской авиации; обучения граждан Республики Абхазия в российских вузах по специальностям в сфере гражданской авиации по программам высшего образования и переподготовки специалистов; изменение требований к документам, предъявляемым перевозчиками грузов и пассажиров при пересечении государственной границы.