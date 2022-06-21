ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ПАМЯТНИКУ РОССИЙСКИМ МИРОТВОРЦАМ

Отдать дань памяти миротворцам, погибшим в Абхазии при исполнении долга, пришли военнослужащие абхазской армии во главе с министром обороны Владимиром Ануа, министр культуры Даур Кове, представители министерств и ведомств, депутаты Парламента, представитлеи общественности.

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В очередную годовщину ввода российских миротворческих сил в Абхазию к памятнику военнослужащим ВС России возложили цветы.

Миротворцы в зону грузино-абхазского конфликта были введены 21 июня 1994 года в соответствии с Московским соглашением «О прекращении огня и разъединении сил» от 14 мая 1994 года.

Соглашение предполагало создание Коллективных сил по поддержанию мира СНГ (КСПМ СНГ), но все бремя миротворческой операции несла РФ. За это время погибло более 100 военнослужащих.