В ЛУГАНСК ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. 10 тонн гуманитарного груза, доставленного МЧС Абхазии в Луганск, складированы и распределяются среди жителей республики и по социальным объектам. Груз был доставлен в ЛНР в начале минувшей неделе. Тогда же в республику прибыла и группа абхазских спасателей.

Сотрудники спасательного ведомства вместе с коллегами из МЧС ЛНР заняты на восстановительных работах на объектах, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинской армии, а также на разминировании некоторых территорий.

На минувшей неделе наши спасатели работали в городах Стаханов и Рубежное. В начале этой недели – в поселке Красный Луч.

Текущие вопросы межведомственного сотрудничества, а также ход гуманитарной миссии МЧС Абхазии в ЛНР обсуждались на встрече глав спасательных ведомств двух стран – Льва Квициния и Евгения Кацавалова. Министр по чрезвычайным ситуациям ЛНР дал высокую оценку гуманитарной миссии МЧС Абхазии.

Относительно обеспечения безопасности, то по словам руководства МЧС нашей республики, данный вопрос является приоритетным при выборе принимающей стороной того или иного объекта, на котором будут работать абхазские спасатели.