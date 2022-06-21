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Абхазия Информ

ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Новости Вторник, 21 июня 2022 12:48
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ВЫЯВЛЕНА КОНТРАБАНДА

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. Должностными лицами Отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями таможенного поста «Псоу» ГТК Республики Абхазия в ходе реализации оперативной информации в зоне таможенного контроля остановлено и подвергнуто таможенному досмотру автотранспортное средство, следовавшее из Российской Федерации и управляемое гражданином РА.

В результате досмотра в салоне под дверными обшивками, в полости сидений, под обшивкой крыши, в потолочном люке и в багажном отсеке обнаружена и изъята сокрытая от таможенного контроля табачная продукция без акцизных марок Республики Абхазия в количестве 23 540 шт. 

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в Отдел дознания и таможенных расследований ГТК.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 21 июня 2022 12:53

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