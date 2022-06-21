ВСТРЕЧА КОЛЛЕГ
Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В Каракасе в посольстве Республики Гаити состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Республики Абхазия в Боливарианской Республике Венесуэла Заура Гваджава с чрезвычайным и полномочным послом Республики Гаити в Боливарианской Республике Венесуэла Давидом Лесли.
Главы дипломатических представительств обменялись мнениями по широкому кругу вопросов межгосударственного сотрудничества и обсудили перспективы налаживания двустороннего взаимодействия.
Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере.