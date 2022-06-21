В СУХУМСКОМ ДОМЕ ЮНОШЕСТВА НАЧАЛОСЬ ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ В СЕКЦИЯХ
Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сухумском Доме юношества (абхазская НПО) стартовал новый летний поток обучения. На прошлой неделе СДЮ объявил набор в свои секции и группы, которые заполнились за считанные часы. Каждый курс длится два месяца. В группах по 15-20 детей.
Сейчас в СДЮ обучают абхазскому и английскому языкам, живописи. Есть компьютерные курсы, развивающие игры, игротерапия и пластилиновая анимация. Занятия бесплатные.
Работу секций СДЮ финансирует компания «Премиум».
Сухумский Дом юношества – неправительственная, некоммерческая организация, созданная в 1998 году для реабилитации детей, переживших войну, через творчество и образование. Со временем СДЮ стал больше, чем просто образовательным центром – практически вторым домом для целого поколения молодых сухумцев.
Сегодня СДЮ в качестве главных направлений своей работы выделяет: образование, психокоррекционную и реабилитационную работу с детьми, раскрытие творческого потенциала, профессиональную ориентацию подростков и воспитание поколения с активной гражданской позицией.