В СУХУМСКОМ ДОМЕ ЮНОШЕСТВА НАЧАЛОСЬ ЛЕТНЕЕ ОБУЧЕНИЕ В СЕКЦИЯХ

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В Сухумском Доме юношества (абхазская НПО) стартовал новый летний поток обучения. На прошлой неделе СДЮ объявил набор в свои секции и группы, которые заполнились за считанные часы. Каждый курс длится два месяца. В группах по 15-20 детей.

Сейчас в СДЮ обучают абхазскому и английскому языкам, живописи. Есть компьютерные курсы, развивающие игры, игротерапия и пластилиновая анимация. Занятия бесплатные.