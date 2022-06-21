О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ЗАПОЛНЕНИЯ КАРТОЧКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ДО ЕГО ФАКТИЧЕСКОГО ВРЕМЕННОГО ВВОЗА

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В целях реализации достигнутых между таможенными службами Республики Абхазия и Российской Федерации договоренностей по упрощению и ускорению процесса пересечения границы гражданами Республики Абхазия, Абхазский таможенный пост (специализированный) ФТС России приступил к предварительному заполнению карточки транспортного средства для личного пользования до его фактического временного ввоза.



Данная услуга предоставляется гражданам Абхазии на безвозмездной основе и призвана сократить время оформления временного ввоза в Российскую Федерацию транспортных средств физических лиц непосредственно в МАПП Адлер.



Граждане, планирующие поездку в Российскую Федерацию на своем личном автомобиле, могут заранее обратиться на таможенный пост по адресу: Гулрыпшский район, п. Гулрыпш, ул. Ботаническая, 37А, ориентир – плодоовощехранилище РУП «Абхазпродэкспорт».

В таком случае должностные лица таможенного поста заполнят карточку транспортного средства и по электронным каналам связи передадут её на таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни. В последующем данная карточка будет использована при прибытии такого автомобиля на границу, что позволит значительно ускорить процесс оформления его временного ввоза.



Указанная процедура не является обязательной, временный ввоз можно оформлять как и прежде.