ГЛАВВРАЧЕЙ МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ СТОЛИЦЫ ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

В третье воскресенье июня в Абхазии отметили День медицинских работников. В Администрацию Сухума пригласили главных врачей сухумских больниц и поликлиник.

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В третье воскресенье июня в Абхазии отметили День медицинских работников. В Администрацию Сухума пригласили главных врачей сухумских больниц и поликлиник.

«Мы и дальше продолжим помогать больницам. Будут и другие болезни, кроме ковида. И в дальнейшем вы можете рассчитывать на нас. Со стороны Администрации города здравоохранению будет уделяться внимание», – сказал Астамур Ашуба.

В свою очередь врачи поблагодарили руководство столицы за сотрудничество и теплый прием.

«Сегодня глава города в командировке, но от имени коллектива больницы передайте большое спасибо Беслану Фёдоровичу. Прошедший год был очень напряженный, тяжелый. Думаю, что совместными усилиями мы преодолели эти трудности, – сказал главврач Сухумской городской клинической больницы Вячеслав Абухба. – Я долгое время работаю, помню многих руководителей. Здесь очень достойные мэры были. Сегодня город успешно возглавляет Беслан Фёдорович».

«Главное, что мы вместе выстояли, все это выдержали. Потери были минимальные. Большое всем спасибо за сотрудничество», – сказала главврач СЭС г. Сухум Алла Беляева.

«Ковид закончился, жизнь продолжается, поэтому больших вам успехов. От этого зависит наша жизнь, не только как врачей, но и обычных горожан. Все здесь живем, все любим город. Ваша работа на всех нас отражается. Мы со своей стороны вас не подведем», – сказал заместитель главврача Сухумской инфекционной больницы Дамей Зантария.

«Глава города вникает во все вопросы, четко понимает положение дел. Всегда выходишь от него с пониманием, что всё будет сделано на благо горожан. Мы его поздравляем с окончанием пандемии, потому что он очень переживал за ситуацию. Инфекционную больницу экстренно пришлось открывать. Нам Астамур Гуния звонит, что больным не хватает кислорода. Экстренно отправляли скорую, спасали людей, затем выезжали на другой вызов. Проблемы были большие, но они все были решены. Мы видели максимальную поддержку от главы и у нас руки не опускались. Спасибо ему за это», – сказал главврач Сухумской скорой помощи Аслан Джопуа.

Он проинформировал, что за два года станцией Сухумской скорой помощи на дому было обслужено 18 600 ковидных больных среди жителей столицы и Сухумского района. Всего за этот период на дому обслужено 34 тысяч граждан.

Начальник Управление здравоохранения Администрации Сухума Ирма Воуба поблагодарила руководство столицы и курирующего заместителя главы за помощь, оказанную во время пандемии медучреждениям страны. Она поблагодарила медиков столицы за самоотверженный труд и пожелала всем успехов.

Заместители главы Автандил Сурманидзе и Леон Кварчия также поздравили медиков с профессиональным праздником, отметили их труд во времена пандемии, пожелали дальнейших успехов.

Поздравительными грамотами и подарками от главы Администрации Сухума награждены:

Абухба Вячеслав Фиратович, главный врач Сухумской городской клинической больницы.

Беляева Алла Ивановна, главный врач СЭС города Сухум,

Абухба Ада Фиратовна, главный врач Сухумской детской поликлиники,

Ампар Лиана Назибеевна, главный врач Сухумской городской поликлиники,

Джопуа Аслан Мурманович, главный врач станции скорой неотложной медицинской помощи,

Горбунова Галина Васильева, главный врач поликлиники №3 (Синоп),

Гуния Астамур Карбеевич, главный врач Сухумской инфекционной больницы,

Апба Татьяна Павловна, главный врач Сухумской офтальмологической больницы.

«От всей души благодарю всех вас – фельдшеров, медицинских сестёр, санитаров – за отверженность и высокий профессионализм, проявленный в сложный период пандемии коронавирусной инфекции. Мы знаем, сколько мужества, терпения, сострадания, самопожертвования было проявлено вами. Вы доказали, что медицинские работники были и остаются настоящими героями нашего времени. Благодаря эффективной организации, вашему труду и нашим общим сплоченным усилиям удалось справиться с натиском болезни, сохранить тысячи человеческих жизней», – говорится в поздравительном адресе на имя коллективов медицинских учреждений столицы.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.