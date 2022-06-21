КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТУРНИРЕ СРЕДИ КОМАНД МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ

Перед началом жеребьевки председатель Госкомитета Джемал Губаз поблагодарил собравшихся представителей команд за их активную позицию и желание представить свои ведомства в турнире.

В Государственном комитете по делам молодежи и спорту 21 июня состоялась жеребьевка второго по счету любительского турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств. Команда Администрация города Сухум примет участие в турнире.

Затем главный судья турнира Виталий Федоренко представил формат и правила турнира, далее приступили к жеребьевке. На старт турнира выйдут 20 команд, которые по итогам «слепой» жеребьевки были разбиты на 4 группы по 5 команд.

Группа А:

РУП «Черноморэнерго»,

Сухумское городское собрание,

Министерство по налогам и сборам,

Министерство социального обеспечения и демографической политики,

ОАО «Сбербанк».



Группа В:

Пограничное управление ФСБ РФ в РА,

Государственный таможенный комитет,

Министерство обороны,

Служба государственной безопасности,

Генеральная прокуратура.



Группа C:

Министерство по чрезвычайным ситуациям,

УП «Абхазская железная дорога»,

Государственный комитет по репатриации,

Министерство здравоохранения,

Администрация города Сухум.



Группа D:

Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору,

Министерство экономики,

Министерство внутренних дел,

Министерство культуры,

Министерство просвещения и языковой политики.



Согласно регламенту турнира на первом этапе команды проведут однокруговой турнир. Затем, коллективы, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в 1/4 финала и составят пары по схеме: А1-В2, А2–В1, С1-D2, C2-D1. Победители полуфинальных пар разыграют трофей, а проигравшие сыграют за третье место.



Официальное открытие турнира состоится 27 июня в 18:00 на мини-футбольном поле по улице Гулиа (Совмин).



Турнир проводится во второй раз. В 2020 году борьбу вели 24 команды, тогда победителем турнира стала команда МВД.



Организатором любительского турнира выступает Госкомитет по делам молодежи и спорту.

Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.