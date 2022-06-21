КОМАНДА АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ТУРНИРЕ СРЕДИ КОМАНД МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ
Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по делам молодежи и спорту 21 июня состоялась жеребьевка второго по счету любительского турнира по мини-футболу среди команд министерств и ведомств. Команда Администрация города Сухум примет участие в турнире.
Перед началом жеребьевки председатель Госкомитета Джемал Губаз поблагодарил собравшихся представителей команд за их активную позицию и желание представить свои ведомства в турнире.
Затем главный судья турнира Виталий Федоренко представил формат и правила турнира, далее приступили к жеребьевке. На старт турнира выйдут 20 команд, которые по итогам «слепой» жеребьевки были разбиты на 4 группы по 5 команд.
Группа А:
РУП «Черноморэнерго»,
Сухумское городское собрание,
Министерство по налогам и сборам,
Министерство социального обеспечения и демографической политики,
ОАО «Сбербанк».
Группа В:
Пограничное управление ФСБ РФ в РА,
Государственный таможенный комитет,
Министерство обороны,
Служба государственной безопасности,
Генеральная прокуратура.
Группа C:
Министерство по чрезвычайным ситуациям,
УП «Абхазская железная дорога»,
Государственный комитет по репатриации,
Министерство здравоохранения,
Администрация города Сухум.
Группа D:
Госкомитет по стандартам, потребительскому и техническому надзору,
Министерство экономики,
Министерство внутренних дел,
Министерство культуры,
Министерство просвещения и языковой политики.
Согласно регламенту турнира на первом этапе команды проведут однокруговой турнир. Затем, коллективы, занявшие первые два места в своих группах, выйдут в 1/4 финала и составят пары по схеме: А1-В2, А2–В1, С1-D2, C2-D1. Победители полуфинальных пар разыграют трофей, а проигравшие сыграют за третье место.
Официальное открытие турнира состоится 27 июня в 18:00 на мини-футбольном поле по улице Гулиа (Совмин).
Турнир проводится во второй раз. В 2020 году борьбу вели 24 команды, тогда победителем турнира стала команда МВД.
Организатором любительского турнира выступает Госкомитет по делам молодежи и спорту.
Об этом сообщает сайт Администрации Сухума.
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