СТРОЕВЫЕ СМОТРЫ СОТРУДНИКОВ МВД
Новости Вторник, 21 июня 2022 17:57
Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В МВД Абхазии проведены строевые смотры личного состава городских управлений и территориальных отделов внутренних дел, подчиненных МВД подразделений и центрального аппарата ведомства.
Во время строевых смотров внимание было уделено внешнему виду сотрудников милиции, соблюдению регламентирующих требований ношения сезонного форменного обмундирования, наличия служебного удостоверения и жетона сотрудника органов внутренних дел, а так же отчетов о прохождении обязательной боевой и служебной подготовки личного состава.
Плановые строевые смотры проведены согласно приказа Министра внутренних дел Вальтера Бутба по установленному графику сотрудниками управления по воспитательной работе МВД Республики Абхазия.
Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.
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