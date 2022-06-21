СТРОЕВЫЕ СМОТРЫ СОТРУДНИКОВ МВД

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. В МВД Абхазии проведены строевые смотры личного состава городских управлений и территориальных отделов внутренних дел, подчиненных МВД подразделений и центрального аппарата ведомства.