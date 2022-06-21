СИТУАЦИЮ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ

расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Оно посвящалось ситуации на топливном рынке Абхазии и вопросам формирования цен на нефтепродукты.

Чтобы получить представление о реальной картине, складывающейся в данной области, депутатами были направлены письменные запросы в соответствующие структуры.

Сегодня на заседание комитета были приглашены генеральный директор госкомпании «Абхазтоп» Рамаз Джопуа и его заместитель Виталий Корсантия. Они ответили на многочисленные вопросы депутатов. Они рассказали о том, что в целом происходит на топливном рынке, с чем связан рост цен, как происходит формирование стоимости бензина в Абхазии, а также о том, как, по их мнению, можно изменить сегодняшнюю крайне острую ситуацию.

Участники заседания уделили отдельное внимание вопросам контроля над ценообразованием и возможности внесения изменений в действующее законодательство.

Выразив намерение принять незамедлительные решения по вопросу регулирования цен на нефтепродукты и выслушав представителей «Абхазтопа», депутаты пришли к мнению о необходимости безотлагательной встречи с министром экономики республики.

Об этом сообщает сайт Парламента.