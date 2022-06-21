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Абхазия Информ

СИТУАЦИЮ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ

Новости Вторник, 21 июня 2022 21:16
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СИТУАЦИЮ НА ТОПЛИВНОМ РЫНКЕ ОБСУДИЛИ В ПАРЛАМЕНТЕ

Cухум. 21 июня 2022. Абхазия-Информ. Состоялось расширенное заседание парламентского комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям. Оно посвящалось ситуации на топливном рынке Абхазии и вопросам формирования цен на нефтепродукты.

В заседании, которое вел председатель комитета Резо Зантария, участвовали спикер Парламента Лаша Ашуба, его заместители Фазлибей Авидзба, Астамур Аршба, Ашот Миносян, большинство депутатов.

Чтобы получить представление о реальной картине, складывающейся в данной области, депутатами были направлены письменные запросы в соответствующие структуры.

Сегодня на заседание комитета были приглашены генеральный директор госкомпании «Абхазтоп» Рамаз Джопуа и его заместитель Виталий Корсантия. Они ответили на многочисленные вопросы депутатов. Они рассказали о том, что в целом происходит на топливном рынке, с чем связан рост цен, как происходит формирование стоимости бензина в Абхазии, а также о том, как, по их мнению, можно изменить сегодняшнюю крайне острую ситуацию.

Участники заседания уделили отдельное внимание вопросам контроля над ценообразованием и возможности внесения изменений в действующее законодательство.

Выразив намерение принять  незамедлительные решения по вопросу регулирования цен на нефтепродукты и выслушав представителей «Абхазтопа», депутаты пришли к мнению о необходимости безотлагательной встречи с министром экономики республики.

Об этом сообщает сайт Парламента.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 21 июня 2022 21:26

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