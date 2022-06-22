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Абхазия Информ

В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Новости Среда, 22 июня 2022 12:50
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В РОССИИ ОТМЕЧАЮТ ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. Ровно 81 год назад началась Великая Отечественная война. В России этот день отмечают, как День памяти и скорби. Памятная дата установлена указом президента России в 1996 году. Этот день – дань памяти героям и жертвам Великой Отечественной войны, а также участникам всех войн за свободу и независимость.

Великая Отечественная война началась рано утром 22 июня 1941 года, когда германские войска перешли границу СССР и напали на пограничные подразделения Красной Армии. К тому моменту нацистская Германия уже покорила часть Европы.

1418 дней ужасной трагедии, которая затронула практически каждую семью. Победа была одержана благодаря героизму, мужеству и стойкости советского народа, а также ценой немыслимых человеческих потерь — свыше 27 миллионов советских граждан.

Великая Отечественная война (1941-1945) – это война Союза Советских Социалистических Республик против нацистской Германии и ее союзников (Венгрии, Италии, Румынии, Словакии, Финляндии, Хорватии), завершившаяся победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил III Рейха.

Сегодня по всей России пройдет минута молчания. Люди склонят головы в память о наших героях, которые погибли на полях сражений, умерли от голода и болезней, были замучены концлагерях. Начнется минута молчания одновременно во всех регионах в 12:15 – время московское. Именно в эти минуты 22 июня 1941 года в эфире прозвучало радиообращение Левитана о нападении Германии на Советский Союз.

Воины Абхазии героически защищали свою Родину в Брестской крепости, на Кавказе, на подступах к Москве, у стен Ленинграда и Сталинграда, под Севастополем, Новороссийском и Одессой, освобождали страны Европы.

По официальным данным, во время Великой Отечественной войны более 55 тысяч жителей Абхазии сражались против фашистов на всех фронтах – в небе, на земле и на море. Не вернулись с войны 17 с половиной тысяч человек. Но уже сегодня многие историки сходятся во мнении, что цифра занижена. Трудность подсчета вызвана и тем, что находившиеся в тюрьмах и лагерях накануне войны репрессированные абхазы, «чтобы искупить вину», добровольно шли на фронт, где их зачисляли в штрафные батальоны. Для таких людей было маловероятно остаться в живых.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 22 июня 2022 12:55

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