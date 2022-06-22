БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственном концертном зале Пицундского храма состоялся благотворительный концерт оперного певца Саида Гобечия (баритон) и органиста, заслуженного артиста Республики Абхазия Луки Гаделия.

Сумма средств, вырученных с благотворительного концерта составляет 136 тысяч рублей,эти деньги будут направлены на благоустройство и помощь Пицундской музыкальной школе.

Концерт осуществлён при поддержке дирекции Государственного концертного зала Пицундского храма.