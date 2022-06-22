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Абхазия Информ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ В ПИЦУНДСКОМ ХРАМЕ

Новости Среда, 22 июня 2022 12:59
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Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. В Государственном концертном зале Пицундского храма состоялся благотворительный концерт оперного певца Саида Гобечия (баритон) и органиста, заслуженного артиста Республики Абхазия Луки Гаделия. 

Сумма средств, вырученных  с благотворительного концерта составляет 136 тысяч рублей,эти деньги будут направлены на благоустройство и помощь Пицундской музыкальной школе. 

Концерт осуществлён  при поддержке дирекции Государственного концертного зала Пицундского храма.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Среда, 22 июня 2022 13:02

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