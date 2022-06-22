СНЯТЫЙ В АБХАЗИИ ФИЛЬМ «ДЕТСТВО ЧИКА» ПОКАЖУТ В МОСКВЕ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. Художественный фильм «Детство Чика» осетинского режиссера Аслана Галазова покажут в Москве в Доме кино 26 июня. Об этом сообщается на сайте Центрального дома кинематографистов.

Фильм вышел в широкий прокат в феврале этого года, уже в мае был удостоен специального диплома фестиваля патриотического кино «Малая земля» – «За любовь к малой родине и бережное и точное воссоздание атмосферы детства».

Фильм по мотивам рассказов Фазиля Искандера «Детство Чика» сняли в 2019 году в Абхазии, он длится 88 минут. Основные эпизоды снимались на сухумской набережной, на «Брехаловке», у драмтеатра, в школе с Акакием Македоновичем и на Маяке. В съемках задействовали почти 70 актеров, не считая массовки.

Не все из них имели профессиональное образование, однако все были из Абхазии. Главную роль Чика исполнил 14-летний сухумский школьник Давид Цулукия.