В МИНСЕЛЬХОЗЕ ПРОШЛО РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. В Министерстве сельского хозяйства прошло рабочее совещание, в котором приняли участие замминистра сельского хозяйства, начальники отделов и сотрудники аппарата министерства. В ходе совещания по поручению первого вице-премьера, министра сельского хозяйства Беслана Джопуа в ближайшее время будут организованы рабочие группы для инспекционных поездок в районы на предмет реализации проектов рамках «Развитие сельского хозяйства на 2022 год».

Специалисты отдела механизации аппарата Минсельхоза доложили о ходе проведения весенне-полевых работ 2022. Так, на сегодняшний день силами Машино-технологических станций районов при финансовой поддержке министерства обработано 1797,83 га.

Также в целях проведения мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур: при помощи министерства в районах республики были розданы препараты «Зондер» и «Эсперо».