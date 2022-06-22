СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ОДИН ИЗ «ДИКИХ» ПЛЯЖЕЙ В СУХУМЕ
Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии после получения сигнала от очевидцев выехали на один из так называемых «диких» пляжей в районе Маяка в Сухуме.
Несколько человек купались в штормящем море, в окружении стволов деревьев и иных сторонних предметов, принесенных впадающей в море рекой. При этом придонная часть данного пляжа заранее не была обследована специалистами.
Риски для купающихся были крайне серьезными, о чем им и было сказано прибывшими сотрудниками ГИМС и настоятельно рекомендовано прекратить купание.
Доводы спасателей были услышаны, купание прекращено.
МЧС Абхазии просит граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности на воде, не плавать в штормящем море и отдыхать на пляжах, соответствующих установленным стандартам безопасности.