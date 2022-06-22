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Абхазия Информ

СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ОДИН ИЗ «ДИКИХ» ПЛЯЖЕЙ В СУХУМЕ

Новости Среда, 22 июня 2022 15:34
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СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ОДИН ИЗ «ДИКИХ» ПЛЯЖЕЙ В СУХУМЕ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники  Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии после получения сигнала от очевидцев выехали на один из так называемых «диких» пляжей в районе Маяка в Сухуме. 

Несколько человек купались в штормящем море, в окружении стволов деревьев и иных сторонних предметов, принесенных впадающей в море рекой. При этом придонная часть данного пляжа заранее не была обследована специалистами.

Риски для купающихся были крайне серьезными, о чем им и было сказано прибывшими сотрудниками ГИМС и настоятельно рекомендовано прекратить купание.

Доводы спасателей были услышаны, купание прекращено.

МЧС Абхазии просит граждан и гостей республики соблюдать меры безопасности на воде, не плавать в штормящем море и отдыхать на пляжах, соответствующих установленным стандартам безопасности.  

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 22 июня 2022 15:36

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