СОТРУДНИКИ ГИМС ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ ОДИН ИЗ «ДИКИХ» ПЛЯЖЕЙ В СУХУМЕ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии после получения сигнала от очевидцев выехали на один из так называемых «диких» пляжей в районе Маяка в Сухуме.

Несколько человек купались в штормящем море, в окружении стволов деревьев и иных сторонних предметов, принесенных впадающей в море рекой. При этом придонная часть данного пляжа заранее не была обследована специалистами.