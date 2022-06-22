КОНКУРС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет Абхазии объявляет о проведении конкурса на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения по периметру, внутри и на прилегающей территории административного здания ГТК.

Система видеонаблюдения должна обеспечивать передачу видеоинформации от камер видеонаблюдения до регистратора видеонаблюдения в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Система видеонаблюдения должна состоять из IP-камер Dahua в количестве 16 ед.



Предложения и прилагаемые к ним документы принимаются в ГТК РА по адресу: г. Сухум, ул. Конфедератов 4, либо могут быть направлены на официальную почту ГТК Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .';document.getElementById('cloakaec858bedcf11bbcb21c98be5a68a69e').innerHTML += ''+addy_textaec858bedcf11bbcb21c98be5a68a69e+'<\/a>';



Заявки составленные по установленной форме с приложением соответствующих документов будут приниматься с 21 июня 1 июля 2022 г. С бланком Заявки претендент может ознакомиться на официальном сайте ГТК РА www.customsra.com



О дате проведения конкурса претенденты будут уведомлены предварительно.