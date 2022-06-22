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Абхазия Информ

КОНКУРС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ

Новости Среда, 22 июня 2022 15:38
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КОНКУРС НА ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. Государственный таможенный комитет Абхазии объявляет о проведении конкурса на приобретение и монтаж системы видеонаблюдения по периметру, внутри и на прилегающей территории административного здания ГТК.  

Характеристика объекта конкурса:

Система видеонаблюдения должна обеспечивать передачу видеоинформации от камер видеонаблюдения до регистратора видеонаблюдения в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Система видеонаблюдения должна состоять из IP-камер Dahua в количестве 16 ед.

Предложения и прилагаемые к ним документы принимаются в ГТК РА по адресу: г. Сухум, ул. Конфедератов 4, либо могут быть направлены на официальную почту ГТК Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..';document.getElementById('cloakaec858bedcf11bbcb21c98be5a68a69e').innerHTML += ''+addy_textaec858bedcf11bbcb21c98be5a68a69e+'<\/a>';

Заявки составленные по установленной форме с приложением соответствующих документов будут приниматься с 21 июня 1 июля 2022 г. С бланком Заявки претендент может ознакомиться на официальном сайте ГТК РА www.customsra.com

О дате проведения конкурса претенденты будут уведомлены предварительно.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 22 июня 2022 15:41

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