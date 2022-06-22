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Абхазия Информ

ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «СИГАРЕТНЫМИ» ДВЕРЯМИ

Новости Среда, 22 июня 2022 15:42
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ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С «СИГАРЕТНЫМИ» ДВЕРЯМИ

Cухум. 22 июня 2022. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного контроля был остановлен автомобиль марки Даймлер Крайслер, следующий из Республики Абхазия.

Транспортное средство, вызвавшее подозрение у сотрудников таможни, направили на осмотр с применением мобильного инспекционно-досмотрового комплекса (МИДК). По результатам сканирования автомобиля были выявлены темные зоны, не относящиеся к его конструкции.

«В ходе таможенного досмотра иномарки после демонтажа обшивки дверей была обнаружена сокрытая от таможенного контроля табачная продукция, – рассказал и.о. начальника таможенного поста МАПП Адлер Краснодарской таможни Антон Александров. – Сигареты были спрятаны в полостях всех четырех дверей машины».

Всего из автомобиля таможенниками извлечено 1250 пачек сигарет (25000 штук) с абхазскими акцизными марками. Сигареты перевозились в коммерческих целях для реализации в России.

Табачные изделия и транспортное средство изъяты. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях, ответственность за которые предусмотрена ч. 2 ст. 16.1 и ст.16.3 КоАП России. 

Прочитано 2 раз Последнее изменение Среда, 22 июня 2022 15:45

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