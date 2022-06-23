СОЗДАНА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СИТУАЦИИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА ПОСЕЩЕНИЕ РИЦИНСКОГО ПАРКА И НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте создана комиссия по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости посещения Рицинского реликтового национального парка и стоимости экскурсионных билетов в РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр.

В состав комиссии вошли: