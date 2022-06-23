СОЗДАНА ПАРЛАМЕНТСКАЯ КОМИССИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ СИТУАЦИИ С ПОВЫШЕНИЕМ ЦЕН НА ПОСЕЩЕНИЕ РИЦИНСКОГО ПАРКА И НОВОАФОНСКОЙ ПЕЩЕРЫ
Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. В Парламенте создана комиссия по изучению ситуации, связанной с повышением стоимости посещения Рицинского реликтового национального парка и стоимости экскурсионных билетов в РУП «Комплекс Новоафонской пещеры» им. Г. Ш. Смыр.
В состав комиссии вошли:
Астамур Герхелия – член комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, председатель комиссии;
Бадрик Пилия – заместитель председателя комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям;
Батал Джопуа – заместитель председателя комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии, делам ветеранов и инвалидов войны, член комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям;
Алмас Акаба – член комитета по государственно-правовой политике.
Решение принято в ходе заседания сессии Парламента 22 июня.
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