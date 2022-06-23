КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ АБХАЗИИ

«В связи с тиражированием необоснованных, политически мотивированных и провокационных заявлений по вопросу ценообразования на топливо в Республике Абхазия, еще раз разъясняем ситуацию.

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. В связи с тиражированием необоснованных, политически мотивированных и провокационных заявлений по вопросу ценообразования на топливо в Республике Абхазия, пресс-служба правительства выступила с комментарием, в котором еще раз разъяснила ситуацию.

Цены на нефтепродукты, поставляемые в Республику Абхазия, складываются из биржевой стоимости в Российской Федерации, экспортных таможенных платежей и расходов на поставку в республику.

С ноября 2020 года биржевые индексы повысились, это привело к значительному повышению розничных цен на нефтепродукты в Абхазии.

В Российской Федерации в целях сдерживания роста цен были введены компенсационные механизмы, чего не может позволить себе правительство Абхазии, исходя из бюджетных реальностей.

Вместе с тем, в целях урегулирования проблемы, Президент Республики Абхазия А.Г. Бжания дважды – в сентябре 2021г. и в марте 2022г. – официально обращался к правительству России и ПАО НК «Роснефть» с ходатайством пересмотреть механизм ценообразования при поставках нефтепродуктов в Абхазию.

С таким же ходатайством в марте 2022г. Премьер-министр А.З. Анкваб обратился к Председателю Правительства России, а министерство экономики Абхазии – к министерству энергетики России.

Этот вопрос был приоритетным и в ходе рабочих встреч представителей правительства с уполномоченными ведомствами Российской Федерации в рамках Санкт-Петербургского экономического форума и поездки в Москву.

Эти усилия предпринимаются руководством страны не с целью добиться похвалы от оппозиции, а только исходя из понимания реальных трудностей, с которыми столкнулись граждане страны в результате взаимосвязанного повышения цен на товары и услуги.

Прежде чем безответственно заявлять о том, что «нынешняя власть ничего общего с интересами народа не имеет», и подстрекать общественно-политическую ситуацию в стране, партия ФНЕА и ее компаньоны не должны никогда забывать, что они сами натворили с нашей страной, безраздельно и бесконтрольно управляя на протяжении почти шести лет. Прежде всего, надо помнить, что именно при них госкомпания «Абхазтоп» была разграблена на 146 млн. 959 тысяч рублей, загнана в неоплатимые долги. В этом же ряду стоят крупные хищения бюджетных средств и в других сферах.

Правительство не может оказать «должную поддержку и понимание» авантюрным по своей сути схемам, предлагаемым некоторыми на словах. Надежные, устойчивые поставки в страну нефтепродуктов обеспечиваются подтвержденными контрактами, с гарантией качества ГСМ. Такие поставки не могут быть осуществлены на основе распространения провокационных слухов.

За цену, по которой якобы кто-то может обеспечить республику топливом, можно приобрести только фальсификат. И это хорошо известно всем участникам нагнетания психоза.

Для предметного понимания вопроса приведем конкретные цифры.

В 2021г. в Абхазию было ввезено 73 тысячи 615 тонн бензина. По данным ГТК, в стоимостном выражении на 3 млрд. 649 млн. рублей; дизтоплива – 20 тыс. 900 тонн почти на 864 млн. рублей.

Соотношение ввезенных в республику ГСМ между компаниями таково:

«РН-Абхазия» - 51,19 %;

«АЗиД» - 24,29 %;

«Алхан» - 19,14 %;

«Апсны-ойл» - 5,38 %;

РУП «АГТК» (бывшая «Абхазтоп») – 0,00 %.

Эти объективные данные должны помочь политическим интриганам понять, что компания «Апсны-ойл» с объемом ввоза в 5,38 % по определению не может «вести себя вызывающе».

Более того, «ФНЕА» и ее политические компаньоны умышленно умалчивают о том, что именно они, находясь у власти, выдали этой компании все разрешительные документы и лицензии. В случае необходимости подтверждения этого факта готовы опубликовать эти документы. В виду изложенного настоятельно рекомендуем прекратить все политические спекуляции о «лоббировании интересов» и «долевом участии» действующих членов правительства.

Что касается разговоров со ссылкой «на слова» руководителя РУП «АГТК» о готовности обеспечивать потребителей топливом «по более низкой цене».

Хотелось бы, вместо популистских заявлений, услышать ответ на простой вопрос: если в прошедшем году в республику ввезено ГСМ на 4 млрд. 513 млн. рублей, то сколько понадобится госкомпании субсидий из бюджета, чтобы покрыть хотя бы четверть потребностей страны?

Уверены, что никакое правительство Абхазии, даже самое безответственное, не будет расходовать большую часть собственных средств госбюджета на поддержание одной топливной компании.

Призываем всех участников политических дискуссий более ответственно и аргументированно относится к любой публично обсуждаемой теме».