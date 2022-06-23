ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ

Согласно предложенным изменениям, претендовать на должность депутата может лицо имеющее высшее образование и.трудовой стаж не менее пяти лет.

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. В первом чтении приняли изменения в Конституционный закон «О выборах депутатов Народного Собрания-Парламент в Республики Абхазия».

Эти поправки обсуждались и ранее депутатами предыдущего, шестого созыва Парламента. Предложенные изменения касались возраста кандидатов в депутаты, их образования и предоставления им равного эфирного времени на государственном телевидении и радио.

Тогда, в ходе обсуждения поправки не получили достаточного количества голосов для принятия.