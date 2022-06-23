ПОДТОПЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ В ОЧАМЧЫРЕ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. Минувшей ночью сильный ливень стал причиной подтоплений частных домовладений в Очамчыре. Уровень воды местами доходил до полуметра. Городские ливневки не справлялись с огромным потоком воды

Первый выезд спасателей на откачку воды зафиксирован 01 час 04 минуты. Личный состав ПСО г. Очамчыра работал всю ночь и продолжает работу в безостановочном режиме.

К 11:00 часам утра помощь оказана около 20 домовладениям.