 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ
июня 22 2022

СМЕЦКОЙ ПЕРЕВОРАЧИВАЕТСЯ В ГРОБУ

Митинг в Агудзере вдохновляет – наконец хоть кто-то начал реально сопротивляться повальной застройке абхазского побережья…
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
июня 10 2022
ЗАУР ШАЛАШАА: НА МОЙ ВЗГЛЯД, НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРОВОДИТ ВЕРНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ
мая 19 2022
РАЗОЧАРОВАННАЯ ОТДЫХОМ В АБХАЗИИ РОССИЯНКА ПОСОВЕТОВАЛА «ПАХАТЬ» НАД СЕРВИСОМ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Май 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПОДТОПЛЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ В ОЧАМЧЫРЕ

Новости Четверг, 23 июня 2022 14:26
Оцените материал
(0 голосов)

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. Минувшей ночью сильный ливень стал причиной подтоплений частных домовладений в Очамчыре. Уровень воды местами доходил до полуметра. Городские ливневки не справлялись с огромным потоком воды

Первый выезд спасателей на откачку воды зафиксирован 01 час 04 минуты. Личный состав ПСО г. Очамчыра работал всю ночь и продолжает работу в безостановочном режиме.

К 11:00 часам утра помощь оказана около 20 домовладениям.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 23 июня 2022 14:27

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И СТАЖ РАБОТЫ СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЮНОГО ПИАНИСТА АДАМА ГАБЕЛИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.