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Абхазия Информ

СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЮНОГО ПИАНИСТА АДАМА ГАБЕЛИЯ

Новости Четверг, 23 июня 2022 14:30
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СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЮНОГО ПИАНИСТА АДАМА ГАБЕЛИЯ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба прошел концерт студента 4 курса Сухумского музыкального училища им. А. Чичба Адама Габелия. В концерте приняли участие Государственный камерный оркестр Абхазии, главный дирижер – народный артист РА Давид Терзян, Государственный Симфонический оркестр Республики Адыгея и лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян-Хагба.

Габелия под руководством своего педагога, народной артистки Абхазии  Нинель Бжания подготовил для сольного выступления большую и сложную программу. Прозвучали произведения Баха (партита до минор), Бетховена (соната №14), Шопена (скерцо №2 и этюд №24), Шумана («Посвящение»), Листа (этюд №8), Скрябина (этюд №8) и Рахманинова (первая часть первого концерта).

Украшением вечера стала скрипачка Мария Эмилия Терзян-Хагба, которая вместе с оркестром сыграла скрипичный концерт А. Хачатуряна.

Концерт состоялся в рамках проекта «Музыкальный абонемент» при поддержке Министерства культуры Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 23 июня 2022 14:32

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