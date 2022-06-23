СОЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ ЮНОГО ПИАНИСТА АДАМА ГАБЕЛИЯ

Cухум. 23 июня 2022. Абхазия-Информ. В Абхазской государственной филармонии им. Р. Гумба прошел концерт студента 4 курса Сухумского музыкального училища им. А. Чичба Адама Габелия. В концерте приняли участие Государственный камерный оркестр Абхазии, главный дирижер – народный артист РА Давид Терзян, Государственный Симфонический оркестр Республики Адыгея и лауреат международных конкурсов Мария Эмилия Терзян-Хагба.

Габелия под руководством своего педагога, народной артистки Абхазии Нинель Бжания подготовил для сольного выступления большую и сложную программу. Прозвучали произведения Баха (партита до минор), Бетховена (соната №14), Шопена (скерцо №2 и этюд №24), Шумана («Посвящение»), Листа (этюд №8), Скрябина (этюд №8) и Рахманинова (первая часть первого концерта).

Украшением вечера стала скрипачка Мария Эмилия Терзян-Хагба, которая вместе с оркестром сыграла скрипичный концерт А. Хачатуряна.

Концерт состоялся в рамках проекта «Музыкальный абонемент» при поддержке Министерства культуры Абхазии.